El oficialismo buscará este miércoles, desde las 15, la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca habilitar la actividad minera en áreas periglaciares bajo ciertos criterios. En ese contexto, un operativo policial se desplegó cuando activistas de Greenpeace se treparon al monumento ubicado frente al Congreso Nacional para protestar contra la reforma.
Activistas de Greenpeace se treparon a un monumento frente al Congreso
La sesión en Diputados comenzará a las 15. El oficialismo tiene dictamen de mayoría y espera sancionar la norma.