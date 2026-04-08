Activistas de Greenpeace se treparon a un monumento frente al Congreso

Minutos antes de las 7 de la mañana nueve activistas atravesaron las rejas de la plaza para treparse de la escultura. Según se puede ver en las imágenes difundidas por C5N, dos de ellos se colgaron con un arnés e instaló un cartel de Greenpeace que dice: “Diputados, no traicionen a los argentinos”. Minutos después fueron detenidos por orden de la Fiscalía.

En la base del monumento, que se encuentra permanentemente cerrado con rejas, los siete activistas permanecían sentados en el suelo, rodeados por efectivos policiales. Todos vestían mamelucos naranjas y exhibían carteles con mensajes en defensa de los glaciares.