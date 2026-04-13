"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Emir Barboza

Caso Emir Barboza: Fiscalía impugnará la medida de la jueza Moya

La Fiscalía sostiene que la determinación de la juez entorpece la investigación por el crimen del menor de edad ocurrido en el barrio Valle Grande, en octubre del 2025

El fiscal Francisco Nicolia advirtió que la decisión de la jueza Mabel Moya de liberar a cuatro de los siete imputados por el homicidio del menor Emir Barboza, ocurrido en el barrio Valle Grande de Rawson, “compromete seriamente” el avance de la investigación. “Se pone en riesgo la causa”, sostuvo en rueda de prensa, además confirmó que presentará una impugnación en los próximos tres días.

Nicolia remarcó que existen testimonios que señalan a los imputados liberados como partícipes activos de los disparos. En ese sentido, indicó que algunos testigos advirtieron que la vestimenta que llevaban al momento de la detención no coincidía con la utilizada durante el hecho, lo que —según explicó— podría indicar un intento de eliminar rastros. “Todos fueron detenidos momentos después del hecho. Todos estaban en el lugar de donde venían los disparos”, enfatizó.

El fiscal también expresó su preocupación por el posible impacto de la medida en el desarrollo de la causa. “La liberación puede influir negativamente en los testigos. Pueden mostrarse más reacios a declarar. Ojalá que no, pero es una posibilidad concreta”, señaló.

Te puede interesar...

Caso Emir Barboza: liberaron a cuatro imputados y otros tres continúan detenidos

La resolución judicial se dio tras una audiencia en la que se determinó la liberación de cuatro imputados, mientras que otros tres continuarán vinculados a la causa bajo arresto domiciliario durante seis meses. La medida fue adoptada ante la falta de pruebas concluyentes para establecer el grado de participación de cada acusado y el vencimiento de los plazos de prisión preventiva.

Entre los elementos valorados por la magistrada, se destacan las pericias que detectaron restos de pólvora en las manos de Dante Emanuel Carrizo, Ariel Carrizo y Gonzalo José David Santander. A partir de estos resultados, se dispuso que los tres permanezcan bajo prisión domiciliaria.

En tanto, los otros imputados —entre ellos Alan Juan Bazán, Cristian Daniel Guajardo y Jonathan Javier Carrizo— recuperaron la libertad debido a que la Fiscalía no logró precisar su rol en los hechos durante el período investigativo.

Familiares de Emir reclamaron en Tribunales por la liberación de imputados en el caso

El caso es investigado como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de un menor. Emir Barboza falleció la noche del 13 de octubre, cuando intentaba resguardarse en su vivienda en medio de una gresca entre vecinos que derivó en una balacera. Los disparos, efectuados desde el interior de una casa hacia la vía pública, impactaron en el pecho del niño, provocando su muerte.

En paralelo a la rueda de prensa, en las puertas de Tribunales se vivieron momentos de tensión y profundo dolor, donde familiares del menor se manifestaron tras conocer la decisión judicial. Entre ellos, Ángela Barboza, madrina del niño, expresó su indignación: “No se hizo justicia”, afirmó, y advirtió que podrían avanzar con medidas de protesta, como cortes de calle, si no obtienen respuestas.

Temas

Te puede interesar