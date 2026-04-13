Caso Emir Barboza: Fiscalía impugnará la medida de la jueza Moya

Caso Emir Barboza: liberaron a cuatro imputados y otros tres continúan detenidos

La resolución judicial se dio tras una audiencia en la que se determinó la liberación de cuatro imputados, mientras que otros tres continuarán vinculados a la causa bajo arresto domiciliario durante seis meses. La medida fue adoptada ante la falta de pruebas concluyentes para establecer el grado de participación de cada acusado y el vencimiento de los plazos de prisión preventiva.

Entre los elementos valorados por la magistrada, se destacan las pericias que detectaron restos de pólvora en las manos de Dante Emanuel Carrizo, Ariel Carrizo y Gonzalo José David Santander. A partir de estos resultados, se dispuso que los tres permanezcan bajo prisión domiciliaria.

En tanto, los otros imputados —entre ellos Alan Juan Bazán, Cristian Daniel Guajardo y Jonathan Javier Carrizo— recuperaron la libertad debido a que la Fiscalía no logró precisar su rol en los hechos durante el período investigativo.

Familiares de Emir reclamaron en Tribunales por la liberación de imputados en el caso

El caso es investigado como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de un menor. Emir Barboza falleció la noche del 13 de octubre, cuando intentaba resguardarse en su vivienda en medio de una gresca entre vecinos que derivó en una balacera. Los disparos, efectuados desde el interior de una casa hacia la vía pública, impactaron en el pecho del niño, provocando su muerte.

En paralelo a la rueda de prensa, en las puertas de Tribunales se vivieron momentos de tensión y profundo dolor, donde familiares del menor se manifestaron tras conocer la decisión judicial. Entre ellos, Ángela Barboza, madrina del niño, expresó su indignación: “No se hizo justicia”, afirmó, y advirtió que podrían avanzar con medidas de protesta, como cortes de calle, si no obtienen respuestas.