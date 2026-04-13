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Se conoció la delicada lesión que tendría el Cuti Romero

Cuti Romero salió llorando del encuentro entre el Tottenham y Sunderland a causa de una lesión en su rodilla

El mundo de la Selección argentina se mantiene en vilo en las últimas horas con las lesiones del Cuti Romero y el Dibu Martínez. El defensor del Tottenham se retiró llorando del campo de juego acusando un dolor en su rodilla en pleno cruce ante Sunderland por la Premier League.

Otro jugador de la Selección Argentina lesionado

Por el lado del Dibu Martínez, el arquero abandonó la entrada en calor del encuentro entre Aston Villa y Nottingham Forest. La preocupación escaló en el ambiente de la Selección argentina por la salida del arquero y la afección del defensor pero, finalmente, el alivio llegó a través de una de las partes al conocerse que el dolor del guardametas fue a causa de una sobrecarga muscular que le permitirá recuperarse para el próximo partido. Por el lado del Cuti, el panorama es otro.

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¿Va al Mundial? Qué pasa con el Cuti Romero

El ex defensor de Belgrano de Córdoba chocó con su propio arquero en el encuentro en el que Tottenham cayó por 1 a 0 ante Sunderland. A los 64 minutos, Cuti Romero salió con mucho dolor en su rodilla y lágrimas en sus ojos.

Hoy se conoció que el zaguero de la Selección argentina tendría (aún sin confirmación oficial) una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha cuyo tiempo de recuperación le demandaría entre 5 y 8 semanas.

Esto quiere decir que, de no mediar inconvenientes, Cuti Romero estaría disponible para viajar a la Copa del Mundo que iniciará en junio de este año en México, Estados Unidos y Canadá. El problema es que, de tomarse 8 semanas de recuperación, llegaría con lo justo a los primeros días del mes del inicio del Mundial, sin ritmo futbolístico.

El cuerpo técnico de la Selección argentina deberán seguir de cerca la evolución del capitán del Tottenham para realmente evaluar sus posibilidades de disputar la próxima Copa del Mundo en la que la Albiceleste defenderá el título obtenido en el 2022.

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