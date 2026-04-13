Se conoció la delicada lesión que tendría el Cuti Romero

¿Va al Mundial? Qué pasa con el Cuti Romero

El ex defensor de Belgrano de Córdoba chocó con su propio arquero en el encuentro en el que Tottenham cayó por 1 a 0 ante Sunderland. A los 64 minutos, Cuti Romero salió con mucho dolor en su rodilla y lágrimas en sus ojos.

Hoy se conoció que el zaguero de la Selección argentina tendría (aún sin confirmación oficial) una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha cuyo tiempo de recuperación le demandaría entre 5 y 8 semanas.

Esto quiere decir que, de no mediar inconvenientes, Cuti Romero estaría disponible para viajar a la Copa del Mundo que iniciará en junio de este año en México, Estados Unidos y Canadá. El problema es que, de tomarse 8 semanas de recuperación, llegaría con lo justo a los primeros días del mes del inicio del Mundial, sin ritmo futbolístico.

El cuerpo técnico de la Selección argentina deberán seguir de cerca la evolución del capitán del Tottenham para realmente evaluar sus posibilidades de disputar la próxima Copa del Mundo en la que la Albiceleste defenderá el título obtenido en el 2022.