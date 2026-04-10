Abrieron las inscripciones para el Voucher Educativo 2026: cómo anotarse

Se hace a través del sitio oficial del voucher educativo, donde se debe llenar un formulario de inscripción. Para ello, primero hace falta iniciar sesión con el usuario de Mi Argentina. En caso de no contar con uno, se deberá crear en forma previa a la inscripción.

Vale aclarar que la información proporcionada en la solicitud tiene carácter de declaración jurada. Por lo tanto, la falsedad de los datos que se den en la misma tendrá como consecuencia la imposibilidad de otorgamiento de la asistencia, así como también la aplicación de sanciones administrativas.

Requisitos para recibir el voucher educativo

Las personas que pueden acceder a la asistencia escolar son los padres o tutores de los menores que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos un 75% de aporte estatal. Estas son las condiciones que deben cumplir:

Ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con Documento Nacional de Identidad (DNI).

La suma del ingreso familiar no debe ser superior a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) al momento de la validación.

Al momento de realizar la inscripción, deberán completar la encuesta solicitada en la plataforma de voucher educativo.

Los estudiantes alcanzados por el programa deben tener al momento del cierre de la convocatoria hasta 18 años de edad inclusive y cumplir con la condición de alumno regular en la institución educativa a la que acuda.

Quienes apliquen para recibir el voucher educativo deben verificar, completar y mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar registrados en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).