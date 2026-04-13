San Juan 8 > Mundo > Donald Trump

Trump a Irán: "Si sus barcos se acercan a nuestro bloqueo, serán eliminados"

La medida dispuesta por el presidente de Estados Unidos rige para todos los puertos y zonas costeras iraníes luego del fracaso en las negociaciones de paz.

A través de Truth Social, Trump manifestó: "La Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida: 158 buques. No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman 'buques de ataque rápido', porque no los considerábamos una gran amenaza", comenzó.

"Advertencia: Si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal", agregó.

Sobre el final, el presidente de Estados Unidos sumó: "¡El 98,2% de las drogas que ingresan a EE.UU. por mar o océano se han detenido! Gracias por su atención a este asunto".

