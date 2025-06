Cuánto afectará a la Argentina la duplicación de aranceles al acero

Según datos del INDEC, la Argentina coloca en EEUU aceros especiales y bienes intermedios para la industria automotriz y de maquinaria. Se trata, en cualquier caso, de volúmenes muy reducidos, salvo en los meses de marzo y abril y noviembre de 2024, las colocaciones nunca superaron las 20.000 toneladas mensuales. Incluso en esos meses fueron inferiores al 4% del total, y en el saldo anual, inferiores al 0,5 por ciento de las importaciones totales de acero de EEUU.

En el caso del aluminio, Aluar colocaba en EEUU unas 180.000 toneladas por año, el 40% de su negocio, pero menos del 4% de las importaciones de EEUU. Y desde marzo, por el aumento de los aranceles al 25%, debió postergar entregas, debido a la incertidumbre que empezó a reinar en el mercado.

De resultas, según el Aluminum Import Monitoring (AIM), el sistema de monitoreo de importaciones que aplica EEUU, las colocaciones mensuales argentinas (esto es, de Aluar) prácticamente colapsaron, al pasar de casi 19.000 toneladas en marzo a autorizaciones o licencias para la colocación de apenas 370 toneladas en abril y 3.700 toneladas en mayo, cerca de 0,1 y 1% respectivamente de las licencias concedidas por Washington en los dos últimos meses.

En Aluar esperan que se conozcan las medidas oficiales para medir con precisión su alcance y que el tema sea incluido en las conversaciones bilaterales sobre aranceles y comercio que el gobierno de Javier Milei ya inició con el de Trump y que se mantienen en estricta confidencialidad.

El país más afectado

Por lejos, el país más afectado por el aumento original de los aranceles al 25% y, ahora por la duplicación al 50%, es Canadá, que además de vecino es uno de los principales socios comerciales de EEUU.

En los últimos 12 meses Canadá colocó en el mercado norteamericano cerca de 3 millones de toneladas de aluminio sobre un total de 5,4 millones de toneladas importadas por EEUU, y en mayo proveedores canadienses recibieron licencias de venta de acero por casi 450.000 toneladas, sobre licencias totales concedidas por Washington de 2,3 millones. El segundo receptor de licencias fue Brasil, con 390.000 toneladas, el tercero México (350.000) y el cuarto Corea del Sur (230.000 toneladas), según precisa el Steel Imports Monitoring and Analysis (SIMA) de la Administración del Comercio Internacional de EEUU.

Reemplazar la eficiente, competitiva y confiable cadena de proveedores que se desarrolló entre empresas de Canadá y EEUU tendrá un alto costo para ambos países, dijo Candace Laing, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá, citad por el diario británico Financial Times.

Trump anunció la duplicación de los aranceles sobre el aluminio y el acero asegurando que con la nueva tasa habrá ya logrado una valla insuperable para la competencia extranjera y de protección a los productores locales.

Lo hizo, además, días después de que su gobierno aprobara el acuerdo entre la japonesa Nippon Steel y la US Steel Corp.

Trump, que durante la campaña había declarado que no aprobaría ese tipo de operaciones, dijo que se trató de un “acuerdo monumental" y garantizará que US Steel, empresa emblemática de la siderurgia de EEUU, siga bajo control norteamericano. El jefe de la Casa Blanca aseguró que la empresa japonesa se comprometió a invertir USD 14.000 millones en US Steel, incluidos más de USD 2.000 millones para aumentar la producción de acero en Pensilvania, y USD 7.000 millones para modernizar plantas y construir nuevas instalaciones en Indiana, Minnesota, Alabama y Arkansas.

China no cumple

El anuncio del viernes se enmarca en una nueva oleada de medidas y aumento de tensiones comerciales. Hace apenas dos semanas EEUU acordó con China una reducción por 90 días de aranceles de 145 a 30% para las compras de EEUU a China y de 125 a 10% para las compras chinas a EEUU, mientras se negocia un acuerdo bilateral. Pero en la semana que pasó Trump dijo que China no está cumpliendo con lo pactado y mencionó, entre otras cosas, que Beijing no levantó aún la limitación de ventas de 7 “elementos de tierras raras pesadas” que se usan en distintos equipos militares de seguridad y defensa.