Gobierno anunció medidas para aliviar la situación de las Pymes

Las cuatro medidas que anunció el Gobierno

El paquete presentado por Caputo contempla los siguientes beneficios:

1. Suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027

Una de las principales medidas apunta a las pymes que mantienen deudas con el organismo recaudador. El Gobierno dispuso suspender los embargos hasta mayo de 2027, con el objetivo de otorgarles más tiempo para ordenar sus compromisos fiscales y evitar mayores restricciones sobre sus recursos financieros.

2. Planes de pago de hasta 18 cuotas

También se ampliará el alcance de los planes de regularización de deudas con ARCA. El nuevo esquema permitirá incluir obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre, cuando anteriormente el límite contemplaba las deudas con vencimiento hasta el 30 de junio.

El financiamiento podrá extenderse hasta 18 cuotas, una alternativa que busca distribuir los compromisos fiscales y reducir la presión inmediata sobre las cuentas de las empresas.

Durante su discurso, Caputo explicó que el costo financiero representa una de las principales dificultades para las pymes y señaló que las medidas buscan darles mayor holgura para reorganizar sus obligaciones.

3. Utilización de saldos a favor para cancelar deudas aduaneras

La tercera iniciativa permitirá que las pequeñas y medianas empresas utilicen el 100% de sus saldos a favor correspondientes al IVA de exportación o reintegros para cancelar deudas aduaneras.

En el caso de las grandes compañías, la posibilidad comenzará con una proporción menor de esos créditos, que se incrementará gradualmente.

Caputo destacó especialmente esta medida al referirse a las demoras que históricamente enfrentaron las empresas para recuperar los reintegros de exportación.

Según planteó el ministro, esos retrasos representaron un costo financiero importante para las firmas, especialmente durante los períodos de mayor inflación.

4. Créditos del Banco Nación para la industria automotriz

La cuarta medida estará destinada al sector automotor. El Banco Nación ofrecerá una línea de financiamiento con una tasa fija cercana al 20% y plazos de devolución de tres, cuatro y cinco años.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso al crédito para las empresas vinculadas con esta actividad industrial.

Caputo defendió el alcance de las medidas

Durante su presentación ante empresarios y representantes del sector industrial, el ministro sostuvo que las iniciativas buscan ofrecer herramientas concretas para mejorar la situación financiera de las compañías.

Caputo reconoció las dificultades que enfrentan las pymes para afrontar los costos financieros y explicó que el margen de acción del equipo económico está condicionado por la situación fiscal.

Sin embargo, consideró que las medidas tendrán un impacto significativo para las empresas, al permitirles ganar tiempo para reorganizar sus cuentas, aprovechar créditos fiscales y acceder a nuevas alternativas de financiamiento.

Un paquete con foco en la liquidez empresarial

Las cuatro decisiones anunciadas tienen un denominador común: reducir la presión financiera sobre las empresas y mejorar su disponibilidad de recursos.

La suspensión de embargos y la ampliación de los planes de pago apuntan directamente a las obligaciones fiscales de las pymes. La compensación de saldos a favor busca evitar que los créditos tributarios queden inmovilizados, mientras que la línea del Banco Nación incorpora una alternativa de financiamiento para la industria automotriz.

Con este paquete, el Gobierno busca brindar mayor margen financiero al sector productivo, en un escenario en el que el acceso al crédito y el cumplimiento de las obligaciones tributarias continúan siendo factores centrales para la actividad empresarial.