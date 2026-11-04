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Los demócratas recuperaron el control del Congreso tras ganar en bastiones republicanos

El avance de la oposición en el Senado y la Cámara de Representantes reflejó el descontento social por el costo de vida y la guerra con Irán. Donald Trump reconoció el resultado.

El Partido Demócrata logró una contundente victoria electoral este martes al arrebatarle al Partido Republicano el control de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos en las elecciones de medio término. El resultado reconfigurará de manera drástica los últimos dos años de mandato del presidente Donald Trump, quien ahora enfrentará a una oposición con capacidad para bloquear proyectos legislativos, realizar investigaciones sobre su gestión y frenar nombramientos clave.

La victoria opositora se fundamentó en triunfos dentro de estados históricamente conservadores. El descontento de los votantes se vio impulsado principalmente por el incremento en el costo de vida, el impacto económico de la política arancelaria y el conflicto bélico con Irán, factor que provocó una marcada suba en los precios de los combustibles en todo el país.

A diferencia de posturas adoptadas en comicios anteriores, el presidente Donald Trump optó por una actitud conciliadora tras confirmarse la tendencia irreversible. El mandatario aseguró estar dispuesto a aceptar los resultados, al tiempo que reconoció públicamente el trabajo y desempeño de sus adversarios políticos.

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No obstante, el jefe de Estado buscó desligar su figura del revés legislativo señalando que no interpretaba el resultado como un ataque hacia su persona, aunque admitió la influencia negativa del escenario bélico en el desempeño del electorado oficialista.

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