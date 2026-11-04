Los demócratas recuperaron el control del Congreso tras ganar en bastiones republicanos

La victoria opositora se fundamentó en triunfos dentro de estados históricamente conservadores. El descontento de los votantes se vio impulsado principalmente por el incremento en el costo de vida, el impacto económico de la política arancelaria y el conflicto bélico con Irán, factor que provocó una marcada suba en los precios de los combustibles en todo el país.

A diferencia de posturas adoptadas en comicios anteriores, el presidente Donald Trump optó por una actitud conciliadora tras confirmarse la tendencia irreversible. El mandatario aseguró estar dispuesto a aceptar los resultados, al tiempo que reconoció públicamente el trabajo y desempeño de sus adversarios políticos.