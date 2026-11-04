El Partido Demócrata logró una contundente victoria electoral este martes al arrebatarle al Partido Republicano el control de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos en las elecciones de medio término. El resultado reconfigurará de manera drástica los últimos dos años de mandato del presidente Donald Trump, quien ahora enfrentará a una oposición con capacidad para bloquear proyectos legislativos, realizar investigaciones sobre su gestión y frenar nombramientos clave.
Los demócratas recuperaron el control del Congreso tras ganar en bastiones republicanos
El avance de la oposición en el Senado y la Cámara de Representantes reflejó el descontento social por el costo de vida y la guerra con Irán. Donald Trump reconoció el resultado.