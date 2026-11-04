Alpine apelará la sanción a Colapinto: conocé el argumento

El "gris legal" que podría rever la decisión de la FIA es el que se presenta cuando la entidad afirma que Colapinto no redujo lo "suficiente" la velocidad en una bandera amarilla pero no se deja establecido por reglamento cuanto representa ese "suficiente".

De esta manera, Alpine, que presentó elementos de telemetría, imágenes propias y declaraciones de los mecánicos, podría ganar una disputa para retrotraer la sanción, puesto que el argentino fue el primer piloto en pasar por la zona afectada tras el choque entre Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes).

Tras el Gran Premio de Mónaco, los comisarios de la FIA le habían impuesto dos sanciones de cinco segundos a Pierre Gasly que lo despojaron del tercer puesto en la pista. Sin embargo, el equipo francés ejerció con éxito su "derecho de revisión" al aportar nueva evidencia técnica sobre la medición de velocidad, logrando que la FIA anulara los castigos originales y le devolviera el podio.