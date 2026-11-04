Alpine prepara una apelación formal por la sanción a Franco Colapinto que lo desplazó del octavo puesto al decimoquinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y no le permitió sumar puntos, y buscará el mismo resultado cuando realizó una acción similar respecto a Pierre Gasly en el GP de Mónaco, donde recuperó los puntos "en el escritorio".
Alpine apelará la sanción a Colapinto: conocé el argumento
Alpine intentará recuperar los puntos que sumó en pista Colapinto en el GP de México. La escudería ya consiguió revertir un fallo que castigó a Gasly en Mónaco.