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Criar a un hijo de hasta 12 años sale más de $600 mil pesos

Los datos de la Canasta Crianza, son los indicador clave que refleja cuánto dinero se necesita por mes para cubrir los gastos de niños y adolescentes.

El INDEC difundió este jueves los nuevos datos de la Canasta Crianza, un indicador clave que refleja cuánto dinero se necesita por mes para cubrir los gastos de niños y adolescentes. En marzo, con una inflación del 3,4%, el costo alcanzó cifras que vuelven a poner en foco el impacto económico de la crianza en los hogares.

Según el informe oficial, criar a un menor de entre 6 y 12 años demandó $676.431 mensuales, el valor más alto entre todas las franjas etarias.

El relevamiento detalla diferencias importantes según la etapa de crecimiento. Para los bebés, el costo mensual fue de $515.236, mientras que para niños de entre 1 y 3 años ascendió a $616.046. En el caso de los chicos de 4 y 5 años, la canasta totalizó $538.587.

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De esta manera, los valores informados por el INDEC en marzo quedaron establecidos de la siguiente forma:

  • Menores de 1 año: $515.236
  • De 1 a 3 años: $616.046
  • De 4 a 5 años: $538.587
  • De 6 a 12 años: $676.431

Qué incluye la Canasta Crianza

El indicador combina dos componentes fundamentales: por un lado, el costo de bienes y servicios esenciales; por el otro, el valor del tiempo de cuidado requerido según cada edad.

Dentro de los gastos se contemplan rubros clave como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. Además, se incorpora una estimación del tiempo que implica el cuidado diario, medido en horas y valorizado económicamente.

Bienes y servicios vs. costo del cuidado

En marzo, el costo mensual de bienes y servicios fue de:

  • $183.349 para menores de 1 año
  • $236.746 para niños de 1 a 3 años
  • $301.525 para chicos de 4 a 5 años
  • $374.042 para el grupo de 6 a 12 años

En paralelo, el costo del cuidado se ubicó en:

  • $331.888 para menores de 1 año
  • $379.300 entre 1 y 3 años
  • $237.063 entre 4 y 5 años
  • $302.389 entre 6 y 12 años

El indicador reveló los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

Para qué sirve este indicador

La Canasta Crianza no solo permite dimensionar el costo real de criar a un hijo en Argentina, sino que además funciona como referencia para el Poder Judicial en casos de cuota alimentaria.

Con estos nuevos valores, el informe del INDEC vuelve a marcar el peso creciente de la crianza en el presupuesto familiar, en un contexto de inflación sostenida y ajuste mensual de los ingresos.

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