La Liga Sanjuanina de Fútbol jugará este fin de semana la 11a fecha del Torneo Apertura de Primera división. Desamparados y Unión son los punteros que tiene el campeonato. En la zona baja están Sarmiento, Villa Ibáñez y Rivadavia que necesitan sumar para escaparle a la zona del descenso.
San Juan 8 > Ovación > Torneo Apertura
El fútbol local jugará la fecha 11 de su Torneo Apertura
La fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol se jugará este fin de semana. Desamparados y Unión son los punteros del certamen.