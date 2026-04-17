"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Torneo Apertura

El fútbol local jugará la fecha 11 de su Torneo Apertura

La fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol se jugará este fin de semana. Desamparados y Unión son los punteros del certamen.

La Liga Sanjuanina de Fútbol jugará este fin de semana la 11a fecha del Torneo Apertura de Primera división. Desamparados y Unión son los punteros que tiene el campeonato. En la zona baja están Sarmiento, Villa Ibáñez y Rivadavia que necesitan sumar para escaparle a la zona del descenso.

Torneo Apertura – Primera A

Fecha 11

Viernes:

  • 21.30; Unión – Trinidad
  • 21.30; Desamparados – Carpintería

Sábado:

Te puede interesar...

  • 17.00; Atenas – López Peláez
  • 17.00; San Lorenzo – Colón Jr.
  • 17.00; Juv. Zondina – Marquesado
  • 17.00; 9 de Julio – Def. de Argentinos
  • 17.00; Alianza – Sarmiento
  • 17.00; Rivadavia – Villa Ibáñez

Domingo:

  • 11.00; Peñarol – Minero

Posiciones:

  1. Desamparados 24
  2. Unión 24
  3. San Lorenzo 23
  4. Colón Jr. 22
  5. Minero 18
  6. 9 de Julio 18
  7. López Peláez 17
  8. Trinidad 17
  9. Atenas 17
  10. Alianza 16
  11. Peñarol 13
  12. Marquesado 13
  13. Def. de Argentinos 10
  14. Juv. Zondina 10
  15. Carpintería 10
  16. Rivadavia 7
  17. Villa Ibáñez 6
  18. Sarmiento 1

Temas

Te puede interesar