Orrego y Miodowsky inauguraron obras de repavimentación en Barrio Stotac

Los trabajos incluyeron la ejecución de 5.500 metros cuadrados de repavimento en calle Illia, desde calle Cabaña hasta calle Espejo, y 3.000 metros cuadrados en calle Espejo, desde calle Illia hasta calle Boggian. Estas obras fueron realizadas con fondos de FODERE, asignados a partir de pedidos de los vecinos.

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En el marco de la actividad, Miodowsky anunció la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un playón deportivo para el barrio STOTAC, obras que estarán destinadas a fortalecer el desarrollo social, deportivo y comunitario de la zona.