El Gobernador junto al vicegobernador y el intendente de Rivadavia, dejaron inauguradas las obras de repavimentación en calle Illia y calle Espejo, mejorando la conectividad y la circulación en un sector clave del departamento.
Orrego y Miodowsky inauguraron obras de repavimentación en Barrio Stotac
Los trabajos incluyeron la ejecución de 5.500 metros cuadrados de repavimento en calle Illia, desde calle Cabaña hasta calle Espejo, y 3.000 metros cuadrados en calle Espejo, desde calle Illia hasta calle Boggian.