"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > repavimentación

Orrego y Miodowsky inauguraron obras de repavimentación en Barrio Stotac

Los trabajos incluyeron la ejecución de 5.500 metros cuadrados de repavimento en calle Illia, desde calle Cabaña hasta calle Espejo, y 3.000 metros cuadrados en calle Espejo, desde calle Illia hasta calle Boggian.

El Gobernador junto al vicegobernador y el intendente de Rivadavia, dejaron inauguradas las obras de repavimentación en calle Illia y calle Espejo, mejorando la conectividad y la circulación en un sector clave del departamento.

Los trabajos incluyeron la ejecución de 5.500 metros cuadrados de repavimento en calle Illia, desde calle Cabaña hasta calle Espejo, y 3.000 metros cuadrados en calle Espejo, desde calle Illia hasta calle Boggian. Estas obras fueron realizadas con fondos de FODERE, asignados a partir de pedidos de los vecinos.

WhatsApp Image 2026-04-17 at 09.09.08

En el marco de la actividad, Miodowsky anunció la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un playón deportivo para el barrio STOTAC, obras que estarán destinadas a fortalecer el desarrollo social, deportivo y comunitario de la zona.

Te puede interesar...

Del acto participaron el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego; el vicegobernador Fabián Martín; la diputada nacional Nancy Picón; los diputados Juan Cruz Córdoba y María Rita Lazcano, junto a funcionarios provinciales y municipales, concejales del departamento. También estuvieron presentes el secretario de Obras, Ariel Villavicencio, y el secretario de Ambiente, Federico Ríos.

De esta manera, el municipio continúa avanzando con un plan sostenido de obras públicas, trabajando de manera articulada con el Gobierno Provincial para seguir transformando Rivadavia con más infraestructura, más servicios y mejores condiciones para los rivadavienses.

Temas

Te puede interesar