Intervinieron al equipo técnico judicial que le dio la tenencia del nene a la madre

Para llevar adelante la auditoría, la camarista contará con la colaboración técnica de la coordinadora de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, Valentina Kresteff, y de Gisela Ochoa, funcionaria del máximo tribunal provincial.

En los fundamentos del acuerdo se hace referencia al “lamentable acontecimiento” ocurrido en los últimos días en Comodoro Rivadavia, en alusión al caso de Ángel.

La Justicia imputó a la madre de Ángel y a su pareja por homicidio

Este martes, desde las 11 de la mañana, se llevó adelante la audiencia de imputación en la Oficina Judicial de los tribunales penales de barrio Roca, donde se confirmaron las imputaciones por el delito de “homicidio agravado por el vínculo" a Mariela Altamirano y Maicol González.

Sumado a las imputaciones, la Justicia ordenó la prisión preventiva por seis meses por riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.

La mujer no declaró y, según se la pudo ver en las imágenes de la transmisión, durante la audiencia mantuvo una postura de absoluta frialdad y silencio, evitando cruzar mirada con los familiares paternos de la víctima y con Lorena Andrade, la madrastra del nene, quien se encontraba presente exigiendo justicia.

González, por su parte, sí hizo uso de la palabra y se defendió: “Nosotros somos inocentes. Nosotros también queremos saber qué le pasó”.