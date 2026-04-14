El precio de la nafta en Argentina registró un incremento del 23% tras el reciente ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. La noticia afecta tanto a consumidores como a la industria, y sitúa a los combustibles en el centro de la discusión económica y energética del país. El exsecretario de Energía, Emilio Apud, analizó las causas y perspectivas del fenómeno.
La nafta subió 23% tras el conflicto en Medio Oriente
El aumento responde al salto del precio internacional del petróleo tras los ataques en la región, combinado con factores locales como impuestos, acuerdos entre petroleras y la capacidad de producción argentina, que amortiguan el impacto pero no logran frenarlo por completo