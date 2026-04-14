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La nafta subió 23% tras el conflicto en Medio Oriente

El aumento responde al salto del precio internacional del petróleo tras los ataques en la región, combinado con factores locales como impuestos, acuerdos entre petroleras y la capacidad de producción argentina, que amortiguan el impacto pero no logran frenarlo por completo

El precio de la nafta en Argentina registró un incremento del 23% tras el reciente ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. La noticia afecta tanto a consumidores como a la industria, y sitúa a los combustibles en el centro de la discusión económica y energética del país. El exsecretario de Energía, Emilio Apud, analizó las causas y perspectivas del fenómeno.

A partir del inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el costo de la nafta aumentó casi un 23% en la Argentina. Según datos locales, la volatilidad observada responde a factores internacionales y a la reacción de los precios en el mercado global, especialmente después de los ataques a infraestructuras críticas en países productores.

Apud, exsecretario de Energía, expuso que la evolución del precio depende de la recuperación de la capacidad productiva y del impacto de los eventos geopolíticos sobre la oferta de petróleo.

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Explicó: “Va a pasar un cierto tiempo, yo diría un año por lo menos, hasta que se restablezcan siempre que la situación se mantenga como está. No se han afectado más las instalaciones petroleras en el Golfo”. El especialista detalló que, por ejemplo, en Catar el principal productor de gas natural licuado, el 17% de su capacidad está afectada, lo que “va a llevar dos años arreglarlo”.

El panorama regional y el lugar de Argentina

Consultado sobre el posicionamiento de Argentina en el contexto regional, Apud descartó que el país tenga el precio de combustibles más alto del continente. “No es así. Creo que estamos cuartos o quintos”, aclaró.

Explicó que la situación local está influida por la condición de productor: “Estamos aproximadamente un 8% más abajo en la materia prima del petróleo, porque acá hay una retención. Si producís petróleo, lo podés meter en la refinería acá para hacer nafta o lo podés exportar, pero para exportarlo no lo hacés al precio del Brent, sino al Brent menos el 8% menos los fletes. Ese es el precio que entra en las refinerías nuestras y es algo más barato que en aquellos países que no tienen producción”.

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