La nafta subió 23% tras el conflicto en Medio Oriente

Explicó: “Va a pasar un cierto tiempo, yo diría un año por lo menos, hasta que se restablezcan siempre que la situación se mantenga como está. No se han afectado más las instalaciones petroleras en el Golfo”. El especialista detalló que, por ejemplo, en Catar el principal productor de gas natural licuado, el 17% de su capacidad está afectada, lo que “va a llevar dos años arreglarlo”.

El panorama regional y el lugar de Argentina

Consultado sobre el posicionamiento de Argentina en el contexto regional, Apud descartó que el país tenga el precio de combustibles más alto del continente. “No es así. Creo que estamos cuartos o quintos”, aclaró.

Explicó que la situación local está influida por la condición de productor: “Estamos aproximadamente un 8% más abajo en la materia prima del petróleo, porque acá hay una retención. Si producís petróleo, lo podés meter en la refinería acá para hacer nafta o lo podés exportar, pero para exportarlo no lo hacés al precio del Brent, sino al Brent menos el 8% menos los fletes. Ese es el precio que entra en las refinerías nuestras y es algo más barato que en aquellos países que no tienen producción”.