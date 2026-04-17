Siete postulantes del programa "Trabajando sueños" concretaron puestos laborales efectivos

El programa Trabajando Sueños consiste en la gestión e intermediación del organismo público entre quienes están en la búsqueda de cubrir puestos laborales reales y personas con discapacidad que pretenden incorporarse al mercado laboral. El objetivo es que los interesados tengan condiciones igualitarias de trabajo y que puedan integrarse al plantel en entornos de trabajo respetuosos y empáticos. De hecho, concluido el período de entrenamiento de 6 meses, los empleadores pueden continuar la relación laboral a su cargo.

Para ello se armó, por primera vez, una base de datos provinciales de personas con discapacidad, de entre 18 y 65 años, con el Certificado Único de Discapacidad vigente, con disponibilidad e interés en la inclusión laboral. En ese registro hay unas 486 personas inscriptas y de allí se ofrecen los perfiles y talentos que pueden cubrir las vacantes que tienen empresa, organismos e inclusive dependencias gubernamentales. De ellas 129 realizaron diferentes prácticas laborales, incluidas las 61 que participaron en los entrenamientos puntuales por los que recibieron un aporte laboral a cargo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. El resto, fue parte de contrataciones eventuales en eventos como la Fiesta Nacional del Sol, Colonias de Verano o Ironman.

A partir de abril, se abre una segunda instancia del programa, renovando los cupos y los interesados. según tres líneas de acción específicas:

Línea A: Entrenamientos en empresas y organismos para cubrir puestos de entrenamiento por 6 meses. Hay un cupo de hasta 60 personas.

Línea B: Inclusión en eventos provinciales para cubrir puestos específicos. Son tareas rentadas con una duración variable según el evento.

Línea C: Consultoría gratuita para empresas para fomentar la contratación directa, a partir de la búsqueda y selección de los mejores perfiles de la base de datos para una inserción laboral efectiva y duradera.

Durante el 2026, se amplió el rango etario hasta los 65 años para ser postulante (antes era hasta los 55) y se aumentó un 75% el monto que recibe cada trabajador respecto del año anterior.