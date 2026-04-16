El consumo de carne cayó un 10% y toca su nivel más bajo en 20 años

La industria señala que la menor cantidad de animales enviados a faena fue compensada solo parcialmente por un aumento en el peso promedio de la hacienda, que alcanzó los 236 kilos por animal en gancho durante el mes de marzo.

Los precios subieron casi el doble que la inflación

La dinámica de los valores en el mostrador aparece como uno de los principales factores que explican la retracción del consumo. Durante el tercer mes del año, el rubro de carnes y derivados registró un incremento del 6,9% mensual, según los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) relevados por el Indec. Este ritmo de aumento superó ampliamente la variación del nivel general de inflación, que fue del 3,4% en el mismo mes. En términos interanuales, la suba de la carne alcanzó el 55,1%, frente a un 32,6% del índice general.

Informes complementarios del sector señalan variaciones incluso superiores en el área metropolitana, donde el precio promedio de la carne vacuna mostró una suba mensual del 10,6% en marzo. El valor promedio del kilo en mostrador ascendió a 18.564 pesos. Entre los cortes con mayores alzas se destacaron la carne picada común, con un salto del 20,4%, y la carnaza común, con un aumento del 17,7%. Por el contrario, el asado registró un incremento mensual del 5,5%.

Ciccra atribuye estos movimientos a un proceso de recomposición de los precios del animal en pie que se inició a mediados de 2024. Factores climáticos como la sequía registrada entre 2022 y 2024, seguidos por inundaciones en 2025, forzaron una liquidación anticipada de animales y redujeron el stock de madres, afectando la oferta de hacienda actual.

Exportaciones con precios al alza

Mientras el mercado interno se contrae, el sector exportador muestra un desempeño diferente. En el primer trimestre de 2026 se estima que se enviaron al exterior 187,4 mil toneladas res con hueso, lo que representa un crecimiento del 11,4% respecto al año previo. Esta mayor demanda externa contribuye a la presión sobre la oferta disponible para el consumo local.