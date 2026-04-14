Hoy el INDEC informará la inflación de marzo y el Gobierno prevé que supere el 3%

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado, los analistas corrigieron sus proyecciones e indicaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será de 3%.

En la misma línea, la consultora LCG planteó que “la inflación minorista de marzo se ubicará en un nivel cercano al 3% mensual”. “Proyectamos una leve desaceleración de la inflación núcleo, que compensaría parcialmente el aumento en los precios regulados”, explicaron.

De todas formas, advirtieron: “Un nivel cercano a 3%, con el dólar quieto y la actividad económica lejos de ser pujante, estaría convalidando un piso inercial difícil de desterrar, independientemente del ajuste de tarifas, que explica sólo una parte de ese piso. Con conducta fiscal y monetaria, nada impide que esos valores puedan retomar la baja, pero tal vez se requieran más elementos de coordinación de expectativas para sincronizar a la baja las sucesivas remarcaciones".

Por su parte, el economista Fernando Marull proyectó 3,1% de inflación para marzo. “Es más que lo que espera el REM. Si llega a ser 3,2 o 3,3%, no nos sorprende. Los drivers este mes fueron la suba de la carne (11%), escuelas y naftas (12%)“.

En Equilibra estimaron que el IPC de marzo fue de 3,3%. “Según nuestros relevamientos, estuvo liderado por Regulados (5,1%) y Alimentos y bebidas no estacionales (4,2%), tras subas de naftas, carnes y tabaco".

Y analizaron: “De hecho, el shock internacional en combustibles explica la totalidad de la aceleración contra febrero (+0,4 puntos de inflación). El resto de la inflación Núcleo (no incluye alimentos y bebidas) arrojó 2,9% liderada por Educación. Por último, los precios Estacionales subieron por debajo del 1%”.