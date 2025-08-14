Créditos de ANSES: AUH, SUAF y jubilados, cómo saber si podés acceder y cuánto pedir

Percibir los pagos a través del Banco Nación o Banco Provincia.

Disponer de una cuenta bancaria propia y activa.

Tener más de 18 años.

Contar con residencia legal en Argentina.

No superar ingresos de $317.800 según el salario mínimo de julio de 2025.

Mantener un buen historial crediticio y no tener inconvenientes con entidades financieras.

Poseer clave digital vigente y CUIL para realizar trámites sin intermediarios.

Cómo usar el simulador de crédito ANSES en Banco Provincia y Banco Nación

Los beneficiarios que reciben AUH, SUAF o jubilaciones pueden utilizar el simulador de préstamos digital que disponen estos bancos. Para hacerlo, deben ingresar vía online con el usuario y la clave digital correspondiente.

Una vez dentro, se debe seleccionar la opción correspondiente a “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”, indicar el tipo de beneficiario y elegir el monto que se desea solicitar, que va desde $100.000 hasta $1.350.000, con plazos de devolución que van de 12 a 72 meses.

El sistema calcula automáticamente la cuota mensual aproximada, con tasa fija del 79% y costo financiero total (EAV) de 114,92%.