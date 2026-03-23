Récord de créditos en el agro: más demanda y presión de fondos

El secretario de Agricultura, Miguel Moreno, destacó el esfuerzo del Estado provincial para sostener condiciones accesibles. Explicó que existen líneas del Banco San Juan con tasas cercanas al 24%, junto con alternativas más blandas que oscilan entre el 10% y el 12%, e incluso programas especiales con tasas del 3% para productores afectados por contingencias climáticas como el granizo, con períodos de gracia y plazos extendidos.

El funcionario remarcó que cada herramienta se diseña en función de la capacidad financiera de la provincia, con el objetivo de sostener el apoyo sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.

En paralelo, los microcréditos continúan consolidándose como una opción clave para pequeños productores. Desde 2024 se otorgaron más de $630 millones en unas 370 solicitudes, reflejando una creciente utilización de este mecanismo.

Sin embargo, el alto nivel de demanda ya comienza a impactar en la disponibilidad de recursos. Según explicó Moreno, algunos organismos alcanzaron su límite operativo, como la Agencia de Calidad San Juan y el Banco San Juan, mientras que aún se mantienen fondos activos a través de Fiduciaria San Juan.

Finalmente, advirtió que si bien todavía quedan cupos disponibles, las líneas destinadas a productores afectados por el granizo están próximas a cerrarse debido al alto nivel de utilización.