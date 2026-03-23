"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Agro

Récord de créditos en el agro: más demanda y presión de fondos

Los pedidos de crédito para cosecha crecieron 64% en un año. El Gobierno destaca el impulso al sector, pero advierte que la alta demanda empieza a tensionar los fondos disponibles.

El sector productivo atraviesa un año de fuerte dinamismo, impulsado por un marcado incremento en la demanda de financiamiento para sostener la cosecha y las tareas de acarreo. Según datos del Ministerio de Producción, los pedidos crecieron un 64% respecto a 2025.

En términos concretos, se registraron más de 250 solicitudes, superando ampliamente las 153 del año pasado. El volumen total requerido alcanzó los $2.500 millones, destinados a garantizar el desarrollo de las actividades en plena temporada.

El crecimiento no se concentró en una sola línea. Desde la cartera productiva indicaron que durante este período se habilitaron herramientas financieras por más de $18.000 millones, orientadas a acompañar a los productores en distintos niveles.

Te puede interesar...

El secretario de Agricultura, Miguel Moreno, destacó el esfuerzo del Estado provincial para sostener condiciones accesibles. Explicó que existen líneas del Banco San Juan con tasas cercanas al 24%, junto con alternativas más blandas que oscilan entre el 10% y el 12%, e incluso programas especiales con tasas del 3% para productores afectados por contingencias climáticas como el granizo, con períodos de gracia y plazos extendidos.

El funcionario remarcó que cada herramienta se diseña en función de la capacidad financiera de la provincia, con el objetivo de sostener el apoyo sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.

En paralelo, los microcréditos continúan consolidándose como una opción clave para pequeños productores. Desde 2024 se otorgaron más de $630 millones en unas 370 solicitudes, reflejando una creciente utilización de este mecanismo.

Sin embargo, el alto nivel de demanda ya comienza a impactar en la disponibilidad de recursos. Según explicó Moreno, algunos organismos alcanzaron su límite operativo, como la Agencia de Calidad San Juan y el Banco San Juan, mientras que aún se mantienen fondos activos a través de Fiduciaria San Juan.

Finalmente, advirtió que si bien todavía quedan cupos disponibles, las líneas destinadas a productores afectados por el granizo están próximas a cerrarse debido al alto nivel de utilización.

Temas

Te puede interesar