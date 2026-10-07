Ley de financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo antes de la quinta marcha

La resolución dispuso que el Poder Ejecutivo ejecute la ley respecto de salarios, becas y partidas institucionales (Foto: NA).

"Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata", indicó en diálogo con Infobae Al Amanecer, al criticar el planteo de "no sé de dónde sacar la plata" al que apela la gestión libertaria. El dirigente sindical resumió que la resolución de la Justicia en la víspera rechazó esa interpretación porque la reasignación de recursos es parte de las facultades del Poder Ejecutivo.

Además, Cagnacci agregó sobre la decisión difundida el pasado martes que ahora fue apelada por el equipo de Milei: "La justicia le dice al Gobierno que la ley es constitucional".

Asimismo, cuestionó el incumplimiento de un acuerdo paritario firmado el 10 de junio con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales, donde se contemplaba una recomposición salarial de 24,3% en dos tramos.

Mientras tanto, rectores y federaciones gremiales se alistan para la convocatoria a una nueva movilización hacia el Congreso dentro de ocho días. Por vez número cinco, el sector llamó a protestar contra las políticas de Milei y en defensa de la educación pública universitaria desde las 13:30 del próximo jueves 15 de octubre.