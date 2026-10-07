Un nuevo revés judicial disparó la apelación del Gobierno nacional este miércoles, luego de que el magistrado federal Martín Cormick ordenara aplicar "de inmediato" la ley de financiamiento universitario e intensificó la tensión en el conflicto, mientras desde las casas de altos estudios los gremios preparan la quinta marcha federal y movilización al Congreso el próximo 15 de octubre.
Ley de financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo antes de la quinta marcha
El Ejecutivo cuestionó la orden que anuló parte del decreto que había condicionado los recursos para las casas de altos estudios aprobados por el Congreso. Los gremios preparan la movilización federal del 15 de octubre.