"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > financiamiento universitario

Ley de financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo antes de la quinta marcha

El Ejecutivo cuestionó la orden que anuló parte del decreto que había condicionado los recursos para las casas de altos estudios aprobados por el Congreso. Los gremios preparan la movilización federal del 15 de octubre.

Un nuevo revés judicial disparó la apelación del Gobierno nacional este miércoles, luego de que el magistrado federal Martín Cormick ordenara aplicar "de inmediato" la ley de financiamiento universitario e intensificó la tensión en el conflicto, mientras desde las casas de altos estudios los gremios preparan la quinta marcha federal y movilización al Congreso el próximo 15 de octubre.

La disputa se refiere a los recursos que debe proveer el Ejecutivo al sector, según los estipulado en la normativa ratificada por el Congreso incluso después del veto de Javier Milei, además de la actualización de los salarios y las becas estudiantiles.

El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci, cuestionó la decisión de la Casa Rosada, a la que acusó de demorar la vigencia de una ley sancionada y reconfirmada: "El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo".

Te puede interesar...

La resolución dispuso que el Poder Ejecutivo ejecute la ley respecto de salarios, becas y partidas institucionales (Foto: NA).

"Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata", indicó en diálogo con Infobae Al Amanecer, al criticar el planteo de "no sé de dónde sacar la plata" al que apela la gestión libertaria. El dirigente sindical resumió que la resolución de la Justicia en la víspera rechazó esa interpretación porque la reasignación de recursos es parte de las facultades del Poder Ejecutivo.

Además, Cagnacci agregó sobre la decisión difundida el pasado martes que ahora fue apelada por el equipo de Milei: "La justicia le dice al Gobierno que la ley es constitucional".

Asimismo, cuestionó el incumplimiento de un acuerdo paritario firmado el 10 de junio con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales, donde se contemplaba una recomposición salarial de 24,3% en dos tramos.

Mientras tanto, rectores y federaciones gremiales se alistan para la convocatoria a una nueva movilización hacia el Congreso dentro de ocho días. Por vez número cinco, el sector llamó a protestar contra las políticas de Milei y en defensa de la educación pública universitaria desde las 13:30 del próximo jueves 15 de octubre.

Temas