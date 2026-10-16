El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió un nuevo parte sobre el estado de la red vial nacional en San Juan, advirtiendo que, si bien todas las rutas se encuentran transitables, es imprescindible hacerlo con máxima precaución debido a las condiciones climáticas cambiantes e inestables que afectan a la provincia.
Lluvias y calzada congelada obligan a transitar con precaución en San Juan
Vialidad Nacional renovó el reporte sobre el estado de las rutas nacionales en San Juan, confirmando que todos los corredores están habilitados pero exigiendo extrema precaución.