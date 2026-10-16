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Lluvias y calzada congelada obligan a transitar con precaución en San Juan

Vialidad Nacional renovó el reporte sobre el estado de las rutas nacionales en San Juan, confirmando que todos los corredores están habilitados pero exigiendo extrema precaución.

El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió un nuevo parte sobre el estado de la red vial nacional en San Juan, advirtiendo que, si bien todas las rutas se encuentran transitables, es imprescindible hacerlo con máxima precaución debido a las condiciones climáticas cambiantes e inestables que afectan a la provincia.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, las bajas temperaturas combinadas con las precipitaciones generan sectores con calzada congelada, acumulación de aguanieve, lluvia y bancos de niebla en las zonas de alta montaña. Los tramos que requieren mayor atención son la Ruta Nacional 149 en Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 40 Norte entre San Juan, Jáchal y Huaco; y la Ruta Nacional 150 en los trayectos Jáchal - Rodeo e Ischigualasto. En tanto, sobre la Ruta Nacional 141 hacia La Rioja se registraron sectores con visibilidad reducida por niebla.

Por otro lado, en los accesos al Gran San Juan y rutas interprovinciales —tales como RN 20 rumbo a San Luis, RN 40 Sur hacia Mendoza, RN 153 en Pedernal - Los Berros y la Avenida de Circunvalación (A014)—, las autoridades solicitaron moderar la velocidad debido a que hay cuadrillas y maquinarias trabajando en tareas de inspección y mantenimiento de rutina.

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Frente a este escenario de lluvias y frío, el organismo enfatizó la importancia de adaptar la conducción a las condiciones de la calzada, transitar siempre con luces bajas encendidas y ampliar la distancia entre vehículos para evitar siniestros viales.

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