Lluvias y calzada congelada obligan a transitar con precaución en San Juan

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, las bajas temperaturas combinadas con las precipitaciones generan sectores con calzada congelada, acumulación de aguanieve, lluvia y bancos de niebla en las zonas de alta montaña. Los tramos que requieren mayor atención son la Ruta Nacional 149 en Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 40 Norte entre San Juan, Jáchal y Huaco; y la Ruta Nacional 150 en los trayectos Jáchal - Rodeo e Ischigualasto. En tanto, sobre la Ruta Nacional 141 hacia La Rioja se registraron sectores con visibilidad reducida por niebla.

Por otro lado, en los accesos al Gran San Juan y rutas interprovinciales —tales como RN 20 rumbo a San Luis, RN 40 Sur hacia Mendoza, RN 153 en Pedernal - Los Berros y la Avenida de Circunvalación (A014)—, las autoridades solicitaron moderar la velocidad debido a que hay cuadrillas y maquinarias trabajando en tareas de inspección y mantenimiento de rutina.