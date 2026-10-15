El Gobierno busca un acuerdo universitario con beneficios y Presupuesto 2027

La propuesta central de la Casa Rosada radica en mantener alícuotas reducidas en los aportes obligatorios que las casas de altos estudios deben ingresar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por sus planteles docentes, no docentes y autoridades. Actualmente, varias instituciones transitan esquemas de convergencia fijados por normativas previas, lo que implicaría un aumento gradual de sus cargas previsionales del 13,65% en 2026 al 14,52% en 2027. Evitar esta suba resulta clave para entidades como la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde el 90% de sus recursos se destina al pago de salarios.

La estrategia del Ejecutivo apunta a que el beneficio fiscal compense parte de las demandas financieras sin tener que cubrir la totalidad del reclamo mediante transferencias directas del Presupuesto 2027. Si bien desde el Gobierno admiten disposición para elevar los montos en el proyecto de presupuesto, sostienen que no alcanzarán la cifra de $11 billones reclamada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).