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El Gobierno busca un acuerdo universitario con beneficios y Presupuesto 2027

La estrategia oficial busca articular este alivio fiscal con mejoras en las partidas del Presupuesto 2027, con el fin de modificar la Ley de Financiamiento Universitario y destrabar la judicialización salarial.

El Gobierno nacional abrió una mesa de negociación informal con las universidades nacionales ofreciendo un alivio en las contribuciones patronales a cambio de acordar modificaciones a la Ley de Financiamiento Universitario y destrabar la disputa presupuestaria y judicial.

La propuesta central de la Casa Rosada radica en mantener alícuotas reducidas en los aportes obligatorios que las casas de altos estudios deben ingresar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por sus planteles docentes, no docentes y autoridades. Actualmente, varias instituciones transitan esquemas de convergencia fijados por normativas previas, lo que implicaría un aumento gradual de sus cargas previsionales del 13,65% en 2026 al 14,52% en 2027. Evitar esta suba resulta clave para entidades como la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde el 90% de sus recursos se destina al pago de salarios.

La estrategia del Ejecutivo apunta a que el beneficio fiscal compense parte de las demandas financieras sin tener que cubrir la totalidad del reclamo mediante transferencias directas del Presupuesto 2027. Si bien desde el Gobierno admiten disposición para elevar los montos en el proyecto de presupuesto, sostienen que no alcanzarán la cifra de $11 billones reclamada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

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A este escenario se suma la presión de la Justicia, luego de que el juez Martín Cormick aplicara una sanción económica diaria al jefe de Gabinete por el incumplimiento de la medida cautelar que exige actualizar salarios y becas universitarias. Con este combo de medidas fiscales y partidas presupuestarias, la gestión nacional busca cerrar el conflicto legal y reestructurar la normativa vigente.

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