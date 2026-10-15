El Gobierno nacional abrió una mesa de negociación informal con las universidades nacionales ofreciendo un alivio en las contribuciones patronales a cambio de acordar modificaciones a la Ley de Financiamiento Universitario y destrabar la disputa presupuestaria y judicial.
El Gobierno busca un acuerdo universitario con beneficios y Presupuesto 2027
La estrategia oficial busca articular este alivio fiscal con mejoras en las partidas del Presupuesto 2027, con el fin de modificar la Ley de Financiamiento Universitario y destrabar la judicialización salarial.