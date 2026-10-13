Tras extirparle un tumor a León XIV, el Gobierno dijo que la visita podría modificarse

"Desde cancillería Pablo Quirno va a estar en contacto permanente. La verdad que, más allá del deseo de tener esa fiesta recibiendo al Papa, la prioridad es su salud", destacó Ravier.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también hizo alusión al cuadro de salud del pontífice. "Para nosotros, primero la salud de su Santidad, Si hay que reprogramar, se reprograma. Información oficial, esto es muy reciente, no tenemos absolutamente nada", señaló a LN+.

Para la ministra "es probable" que haya cambios por el cuadro de salud del Papa. "Habrá que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer. Eso eso no lo sabemos, estamos especulando con algo que que desconocemos, y creo que son los profesionales en la salud, a partir del diagnóstico, los que pueden dar una respuesta más acertada. Lo que nosotros venimos haciendo, hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando. Seguimos trabajando porque realmente es un dispositivo enorme", agregó.

"La instrucción es sigamos trabajando", remarcó Monteoliva y añadió: "Seguimos trabajando porque no podemos perder días tampoco. Somos cautos de la información oficial".

Qué dice el parte médico de León XIV

El Papa León XIV fue operado con "éxito" el martes de un adenocarcinoma pulmonar y, tras la intervención quirúrgica, que se prolongó 90 minutos, ya descansa en una habitación en el piso 10 del Policlínico Gemelli de Roma.

“La intervención ha concluido en el plazo y de la forma previstos”, informó Vatican News. El parte médico dado a conocer expresa que el sumo pontífice, de 71 años, se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica.

Para que la intervención fuera completa, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida.

El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios, precisa el informe.

El Santo Padre tiene suspendida su agenda hasta el 20 de octubre, descanso que le permitirá recuperarse de la intervención. En tanto, el cardenal Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, informó que conversó con León XIV y quedó impresionado por su “serenidad”, horas antes de la intervención quirúrgica.