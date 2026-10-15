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San Juan 8 > Policiales > amenaza de bomba

Buscan al autor de la amenaza de bomba que obligó a evacuar el Centro Cívico

Bomberos revisó las instalaciones durante casi dos horas y no encontró explosivos. Entre los evacuados había asistentes al 19° Congreso Nacional de Secretarios Relatores de Cortes de Justicia. La Fiscalía busca identificar al autor de la amenaza.

Una nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico obligó a evacuar a todas las personas que se encontraban en el edificio durante la tarde de este jueves.

El operativo comenzó después de un llamado al 911, alrededor de las 18.10, en el que una voz masculina alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo.

La advertencia activó el protocolo de seguridad y movilizó a efectivos policiales, personal de Bomberos, integrantes de la Comisaría 4ª y autoridades de la UFI Genérica. La evacuación alcanzó tanto a los trabajadores del edificio como a las personas que habían concurrido para realizar trámites.

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También debieron salir los asistentes al 19° Congreso Nacional de Secretarios Relatores de Cortes de Justicia, que se desarrollaba en el salón Cruce de los Andes.

Una vez que se confirmó que no quedaban personas en el interior, personal de Bomberos inició un rastrillaje por las distintas dependencias del Centro Cívico para verificar si existía algún elemento sospechoso.

La inspección se extendió durante casi dos horas y finalizó minutos antes de las 20. El resultado fue negativo, no se encontró ningún artefacto explosivo y el edificio quedó nuevamente habilitado.

Tras el operativo, el fiscal José Plaza tomó intervención en el caso y dispuso las primeras medidas investigativas para determinar el origen de la amenaza.

Entre las diligencias ordenadas, envió un oficio a Delitos Complejos para intentar identificar a la persona que realizó el llamado al 911. Hasta el momento, la información disponible indica que se trató de un hombre mayor de edad.

La investigación continúa para establecer quién estuvo detrás de la advertencia y determinar las circunstancias en las que se produjo.

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