Buscan al autor de la amenaza de bomba que obligó a evacuar el Centro Cívico

También debieron salir los asistentes al 19° Congreso Nacional de Secretarios Relatores de Cortes de Justicia, que se desarrollaba en el salón Cruce de los Andes.

Una vez que se confirmó que no quedaban personas en el interior, personal de Bomberos inició un rastrillaje por las distintas dependencias del Centro Cívico para verificar si existía algún elemento sospechoso.

La inspección se extendió durante casi dos horas y finalizó minutos antes de las 20. El resultado fue negativo, no se encontró ningún artefacto explosivo y el edificio quedó nuevamente habilitado.

Tras el operativo, el fiscal José Plaza tomó intervención en el caso y dispuso las primeras medidas investigativas para determinar el origen de la amenaza.

Entre las diligencias ordenadas, envió un oficio a Delitos Complejos para intentar identificar a la persona que realizó el llamado al 911. Hasta el momento, la información disponible indica que se trató de un hombre mayor de edad.

La investigación continúa para establecer quién estuvo detrás de la advertencia y determinar las circunstancias en las que se produjo.