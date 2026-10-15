El Gobierno repudió los incidentes en la marcha universitaria

Qué dijo Santiago Caputo

También se pronunció al respecto, el asesor presidencial Santiago Caputo, quien apuntó contra "los zurdos" y se quejó de que "la única táctica que tienen es infundir terror".

"Pero ya ni capacidad de daño tienen. El curso de los acontecimientos es inalterable. Tiemblen zurdos, la libertad avanza", agregó en su cuenta de X.

Incidentes en la Marcha Federal Universitaria

La oposición se encargó de visibilizar que hubo represión en medio de la movilización. El presidente del bloque peronista en Diputados (Unión por la Patria) Germán Martínez, bajó del recinto y le expresó a la prensa: “Hubo una provocación”, afirmó.

“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”, concluyó.

Muchos de los manifestantes señalaron que los hechos se desencadenaron después de las 16, cuando un grupo de manifestantes comenzó a romper bancos y veredas y a tirar piedras a los agentes.

“Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así”, acusó una persona que estuvo en las inmediaciones del Congreso.