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El Gobierno repudió los incidentes en la marcha universitaria

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lanzó un descargo tras los enfrentamientos registrados frente al Congreso. También se pronunció Santiago Caputo.

El Gobierno nacional repudió los incidentes ocurridos este jueves en las inmediaciones del Congreso, donde se registraron choques entre manifestantes y las fuerzas policiales durante el desarrollo de la quinta Marcha Federal Universitaria.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que "los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos" y sostuvo que los manifestantes implicados "buscan desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada".

Finalmente, Monteoliva enfatizó que "quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia" y concluyó con un mensaje categórico: "En Argentina, nadie está por encima de la ley".

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Qué dijo Santiago Caputo

También se pronunció al respecto, el asesor presidencial Santiago Caputo, quien apuntó contra "los zurdos" y se quejó de que "la única táctica que tienen es infundir terror".

"Pero ya ni capacidad de daño tienen. El curso de los acontecimientos es inalterable. Tiemblen zurdos, la libertad avanza", agregó en su cuenta de X.

Incidentes en la Marcha Federal Universitaria

La oposición se encargó de visibilizar que hubo represión en medio de la movilización. El presidente del bloque peronista en Diputados (Unión por la Patria) Germán Martínez, bajó del recinto y le expresó a la prensa: “Hubo una provocación”, afirmó.

“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”, concluyó.

Muchos de los manifestantes señalaron que los hechos se desencadenaron después de las 16, cuando un grupo de manifestantes comenzó a romper bancos y veredas y a tirar piedras a los agentes.

“Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así”, acusó una persona que estuvo en las inmediaciones del Congreso.

FUENTE: Noticias Argentinas

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