En el marco de la medida de fuerza llevada adelante por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Gobierno realizó una propuesta destinada a contribuir a la solución del conflicto salarial que mantiene el gremio con las empresas de transporte. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada y el paro de colectivos continua.
El Gobierno hizo una propuesta, pero fue rechazada por la UTA
Tras el rechazo, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó a una audiencia para este jueves. En tanto, el paro continua.