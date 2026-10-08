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El Gobierno hizo una propuesta, pero fue rechazada por la UTA

Tras el rechazo, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó a una audiencia para este jueves. En tanto, el paro continua.

En el marco de la medida de fuerza llevada adelante por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Gobierno realizó una propuesta destinada a contribuir a la solución del conflicto salarial que mantiene el gremio con las empresas de transporte. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada y el paro de colectivos continua.

La UTA confirmó que el paro de colectivos continuará este jueves

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte señalaron que la propuesta tuvo como principal objetivo priorizar a los usuarios del transporte público y generar una alternativa que permitiera avanzar hacia la normalización del servicio.

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Según se informó oficialmente, la medida de fuerza tampoco había sido comunicada formalmente con la anticipación y los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Ante la continuidad del conflicto y luego del rechazo de la propuesta, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó a las partes a una audiencia para este jueves 8 de octubre.

Del encuentro participarán representantes de la UTA y de las empresas, con el objetivo de generar una instancia de diálogo que permita acercar posiciones, avanzar en una solución a las diferencias salariales y normalizar la prestación del servicio de transporte público.

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