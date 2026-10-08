El Gobierno hizo una propuesta, pero fue rechazada por la UTA

Según se informó oficialmente, la medida de fuerza tampoco había sido comunicada formalmente con la anticipación y los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Ante la continuidad del conflicto y luego del rechazo de la propuesta, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó a las partes a una audiencia para este jueves 8 de octubre.

Del encuentro participarán representantes de la UTA y de las empresas, con el objetivo de generar una instancia de diálogo que permita acercar posiciones, avanzar en una solución a las diferencias salariales y normalizar la prestación del servicio de transporte público.