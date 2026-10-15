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Argentina jugará ante Uruguay y Costa Rica en la última fecha FIFA de 2026

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en La Bombonera y a Costa Rica el 17 en Córdoba, tras la caída de la gira prevista por Asia.

La Selección argentina ya tiene definidos sus dos últimos compromisos de 2026. Después de que se cayera la gira prevista por Asia, el equipo de Lionel Scaloni cerrará el año con dos amistosos en el país: primero enfrentará a Uruguay en Buenos Aires y luego se medirá con Costa Rica en Córdoba.

El primer partido será el viernes 13 de noviembre ante Uruguay, en La Bombonera, mientras que el segundo se disputará el martes 17 frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes. Ambos encuentros formarán parte de la última fecha FIFA del año.

En un principio, la planificación de la AFA contemplaba una gira por Asia con encuentros frente a Arabia Saudita e India. Sin embargo, esa alternativa quedó descartada por cuestiones vinculadas con la organización y los acuerdos para concretar los partidos.

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Con ese escenario, la dirigencia debió buscar nuevos rivales y terminó de definir dos compromisos en territorio argentino. La elección de Córdoba para el duelo ante Costa Rica también permitirá que la Selección vuelva a presentarse en el Kempes, un estadio que ya recibió al equipo nacional.

Los amistosos serán la última oportunidad del año para que Scaloni evalúe futbolistas y siga trabajando en la preparación del plantel de cara a los próximos desafíos internacionales.

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