Argentina jugará ante Uruguay y Costa Rica en la última fecha FIFA de 2026

El primer partido será el viernes 13 de noviembre ante Uruguay, en La Bombonera, mientras que el segundo se disputará el martes 17 frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes. Ambos encuentros formarán parte de la última fecha FIFA del año.

En un principio, la planificación de la AFA contemplaba una gira por Asia con encuentros frente a Arabia Saudita e India. Sin embargo, esa alternativa quedó descartada por cuestiones vinculadas con la organización y los acuerdos para concretar los partidos.