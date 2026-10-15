La Selección argentina ya tiene definidos sus dos últimos compromisos de 2026. Después de que se cayera la gira prevista por Asia, el equipo de Lionel Scaloni cerrará el año con dos amistosos en el país: primero enfrentará a Uruguay en Buenos Aires y luego se medirá con Costa Rica en Córdoba.
Argentina jugará ante Uruguay y Costa Rica en la última fecha FIFA de 2026
El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en La Bombonera y a Costa Rica el 17 en Córdoba, tras la caída de la gira prevista por Asia.