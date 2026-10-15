Murió apuñalado tras una pelea en Jáchal y un adolescente quedó detenido

En esas circunstancias, el hombre recibió una puñalada que le provocó lesiones de extrema gravedad, entre ellas una perforación pulmonar, de acuerdo con los primeros datos conocidos sobre el caso.

Tras la agresión, fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Jáchal y luego derivado en código rojo al Hospital Dr. Guillermo Rawson, . Pese a la atención médica, falleció durante la tarde de este jueves como consecuencia de las heridas.

Luego del episodio, personal policial intervino y detuvo al adolescente de 17 años, quien estaría involucrado en la pelea. Su identidad se mantiene bajo reserva por tratarse de una persona menor de edad.

La investigación deberá establecer cómo se produjo la agresión, qué ocurrió antes del enfrentamiento y cuál fue la participación de cada uno. Por el momento, las circunstancias del hecho continúan bajo investigación y no corresponde dar por determinada la responsabilidad penal del adolescente.

La Justicia de Menores tomó intervención debido a la edad del sospechoso. Según la información disponible, el caso podría convertirse en uno de los primeros de la Segunda Circunscripción Judicial en los que se aplique el nuevo Régimen Penal Juvenil, con las adecuaciones previstas para su implementación en la provincia.