Un prófugo con una pena hasta 2034 fue detenido y trasladado al penal

Al verificar sus datos, los efectivos constataron que tenía un pedido de captura vigente por su situación ante el Juzgado de Ejecución Penal. Tras las actuaciones correspondientes y la intervención del secretario judicial de turno, Jesús Tiván, se dispuso su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

El historial judicial de Tello incluye distintas condenas y resoluciones que fueron unificadas a lo largo de los años. Su primer antecedente consignado data de mayo de 2016, cuando recibió una pena de cinco años y seis meses de prisión. En 2018 obtuvo la libertad condicional, pero ese mismo año fue condenado nuevamente a 12 años de cárcel.

La causa registró nuevas medidas en los años siguientes, entre ellas declaraciones de rebeldía, órdenes de captura y la revocación del beneficio de salidas transitorias.

Finalmente, en agosto de 2025 se fijó una pena única de 18 años de prisión, cuyo vencimiento está previsto para el 27 de julio de 2034.

Además de su situación como prófugo, Tello es investigado por su presunta participación en el robo de una motocicleta Honda Twister de 250 centímetros cúbicos y en al menos cinco arrebatos en los que se habría utilizado un arma de fuego para intimidar a las víctimas.

Los investigadores sospechan que habría actuado junto a un hombre de apellido Moreno, detenido el martes 13 de octubre en la zona de calles Díaz y Centenario, en Chimbas.

La posible participación de Tello en esos hechos continúa bajo investigación y deberá ser determinada por la Justicia. Su detención de este miércoles responde al pedido de captura vinculado con el incumplimiento del régimen de salidas transitorias.