La Traviata, entre los espectáculos de la agenda del fin de semana

En cuanto a las artes visuales, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson mantiene abiertas sus salas de martes a domingos de 12 a 20 h, con visitas guiadas espontáneas de 13 a 19:30 h y entrada gratuita los domingos. A su vez, exhibe la muestra homenaje "Buscar la forma: Mirta Romero" en el hall del Teatro del Bicentenario. Mientras tanto, en el Chalet Cantoni continúa disponible la muestra "La letra con sangre entra", de Alberto Sánchez Maratta y Belén Ramírez Guiñazú, de lunes a jueves de 9 a 13 h y de 17 a 20 h, y los viernes de 9 a 13 h.

Por otro lado, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero abre sus puertas para la exhibición y venta de artesanías de martes a viernes de 9 a 14 h y los sábados de 9 a 20 h, con entrada libre y gratuita en su sede de Avenida España 330 Norte.

El viernes 16 habrá dos propuestas musicales para disfrutar. A las 20 h, el Chalet Cantoni recibirá a Vibra AlternaBANDAS, con las presentaciones de Temblores y Efe4. La entrada será libre y gratuita, sin inscripción previa.

Más tarde, a las 21 h, Los Tipitos llegarán al Teatro Sarmiento con un recorrido por más de tres décadas de trayectoria. El repertorio incluirá clásicos como "Campanas en la noche", "Silencio", "Brujería" y "Algo", junto con sus composiciones más recientes. Las entradas están disponibles en EntradaWeb.

El sábado 17 será el turno del folklore con Ahyre, que se presentará a las 22 h en el Teatro Sarmiento. El grupo combinará composiciones propias y versiones renovadas de clásicos, con armonías vocales que unen la raíz folklórica y los sonidos contemporáneos. Las entradas se pueden conseguir a través de TuEntrada.

Por su parte, el domingo 18 la cultura urbana tendrá su espacio en el Centro Cultural Conte Grand. Desde las 16 h se realizará Nacional Hip Boss, una competencia que llegará por primera vez a San Juan y reunirá a más de diez artistas de distintas provincias.

La jornada incluirá una competencia nacional femenina y disidente, además de un show en vivo de La Prima X Canter junto a Victoria Boicot. También habrá una batalla escrita, una muestra y mercado de arte urbano, una feria de emprendimientos y la proyección con estreno nacional del documental "Cypher Sabio".

Para cerrar el fin de semana, el Teatro Sarmiento recibirá la comedia "Empieza con D, siete letras", el domingo 18 a las 20:30 h. Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Eduardo Blanco y Victoria Almeida. Las entradas para la función están disponibles en EntradaWeb.

De esta manera, la agenda reúne distintas propuestas para recorrer los espacios culturales de San Juan y disfrutar de la música, el teatro y las expresiones artísticas durante todo el fin de semana.