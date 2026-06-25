El Súper Rigi obtuvo media sanción en diputados

Como referencia de La Libertad Avanza, "Bertie" Benegas Lynch señaló que nadie debería oponerse a "un incentivo a grandes inversiones de nuevas industrias" y remarcó que "el capital va a donde hay negocios y hay seguridad institucional". Sin embargo, se refirió a las concesiones que ofrecieron a sus aliados para construir una mayoría: "Empezamos con esas cuestiones como la típica de 'tienen que reinvertir en la Argentina'. Ese discurso es justamente especial para que se las tomen (NdR: los potenciales inversores)".

La oposición reiteró el argumento de que muchos de los proyectos ya habían anuciando voluntad de invertir en la Argentina sin las condiciones del Súper RIGI. El miembro informante de Unión por la Patria, Mario Manrique, consideró que no se trata de un proyecto de ley sino "un negociado entre particulares". "Necesitamos las inversiones y no estamos en contra del capital, lo que no podemos permitir que se le den tantos beneficios a inversores que no sabemos qué actividades van a venir a desarrollar, en detrimento a los que ya hace muchísimos años producen y dan trabajo de calidad en la Argentina", resaltó.

La jornada también contó con la jura del pampeano Martín Matzkin como diputado nacional de La Libertad Avanza, en reemplazo de Adrián Ravier, que asumió como vocero presidencial. Otra incidencia fue el minuto de silencio por el fallecimiento del padre de Martín Lousteau (Provincias Unidas), quien se presentó a la sesión para rechazar el Súper RIGI: "Esta iniciativa busca escindir al capital más desatado de cualquier tipo de control. Y eso incluye bajarle los impuestos, darle una estabilidad que nadie más tiene, la posibilidad de litigar afuera, el acceso a recursos, acallar a la sociedad civil, tener una reforma laboral y mermar la capacidad del ARCA".

En contraposición, desde el radicalismo mendocino Lisandro Nieri (UCR) argumentó su apoyo a que "hoy son récord a nivel mundial los subsidios a inversiones, sea subsidios directos, alivios impositivos o disminución de los costos de financiamiento. Hoy están en sus máximos históricos. "Esto apunta a que podamos atraer aquellos proyectos de escala mundial que estén viendo donde radicarse", añadió.

Súper RIGI: que propone el proyecto

El proyecto de Súper RIGI para "nuevas actividades económicas" consiste en un marco de beneficios para proyectos que impliquen inversiones de al menos u$s1.000 millones, con un desembolso del 20% en los primeros dos años. Entre sus características se encuentran: