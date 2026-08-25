Caputo anunciará un paquete de medidas económicas este miércoles

En línea con lo que sucedió en los últimos dos encuentros, no hubo foto al término del cónclave.

Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas y media se hizo hincapié en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II, los dos proyectos que se tratarán mañana en la Cámara Baja. En tanto, también se repasó la agenda del Senado, que el jueves tratará los pliegos de jueces y distintos tratados internacionales. Y se habló de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

El encuentro de este martes es el segundo de la semana en Balcarce 50, después de la reunión de Gabinete de este lunes que encabezó el presidente, Javier Milei, con la que el mandatario rompió el récord que llevaba sin pisar la Casa Rosada: 24 días.

El Gobierno buscará el miércoles la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal. En el corazón del Gobierno confiaban este martes en que “están” los votos para ambas aprobaciones.

La reforma de la Carta Orgánica es una de las prioridades de Balcarce 50, según dejaron trascender desde que se conoció el proyecto, en cuya letra se involucró directamente el mandatario. De hecho, fue también el propio presidente quien llevó adelante la explicación del proyecto, desde julio pasado, tanto a su gabinete en pleno, como frente a los legisladores del espacio, así como habló sobre él en diferentes medios de comunicación. Además de presentarla con una cadena nacional.

A la par de eso, desde la Casa Rosada se trazó una estrategia comunicacional como no hubo con el proyecto de inviolabilidad privada.

A partir de allí también se desarrolló un esquema que incluyó publicaciones del Presidente junto a una serie de entrevistas en distintos formatos del mandatario. También salieron a defender la iniciativa Bullrich, Santilli y Martín Menem como “espadas” en los medios, en la previa de obtener el dictamen. Para defender la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de inocencia fiscal se sumaron los diputados Silvana Giudici, Juliana Santillán y Nicolás Mayoraz.

En Diputados, en el Gobierno esperan una sesión “muy larga”, con la que buscarán dar vuelta a lo sucedido con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que en su paso por el Senado sufrió un desguace significativo. Y por el que en Casa Rosada hacen un mea culpa respecto de cómo se trabajó el tema en la previa, en la que admiten que no se logró explicar y convencer sobre el proyecto.

La mesa política está encabezada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei y Santilli. Además de ellos, Bullrich y Luis Caputo, estuvieron el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Tal como se adelantó la semana pasada, en la reunión de este martes participó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Se trata del segundo miembro del Gabinete en sumarse al cónclave. Dos semanas atrás fue el turno de Federico Sturzenegger, titular de Desregulación y Transformación del Estado.