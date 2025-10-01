Bullrich sobre el triple crimen: "Fue brutal y salvaje"

La funcionaria resaltó que "es muy difícil" que ambos implicados "vengan juntos a la Argentina" porque Ozorio será expulsado y el proceso de extradición del presunto líder de la organización "llevará más tiempo".

"Es probable que llegué Ozorio primero", consideró la candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, quien sostuvo: "No sé si lo puede llamar argentino".