La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) "fueron asesinadas de manera brutal y salvaje", mientras que le solicitó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que aplique la Ley Antimafias luego de las detenciones de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y su mano derecha Matías Agustín Ozorio en Perú.
Bullrich sobre el triple crimen: "Fue brutal y salvaje"
La ministra de Seguridad dio detalles de la detención de quiénes serían los cabecillas de la banda que terminó con la vida de Morena Veradi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.