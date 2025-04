Atentado a la AMIA: Fiscalía pidió juicio en ausencia para los acusados

Se trata de los 10 acusados con alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006 pero que nunca fueron detenidos. Irán, el país de la mayoría de los imputados, no extradita a sus ciudadanos y cuando viajan por el mundo no son detenidos por razones geopolíticas o porque las alertas no se activan.

Así, la Fiscalía entendió que la nueva ley 27.784 de juicio en ausencia “puede ser aplicado en la causa, ya que el atentado contra la sede de la AMIA ha sido declarado en reiteradas instancias judiciales como un crimen de lesa humanidad y, como tal, susceptible de ser encuadrado bajo el artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional".

“Todos esos imputados fueron declarados rebeldes y tienen conocimiento de la existencia del proceso en su contra, pero nunca se han presentado ni acatado los requerimientos de las autoridades judiciales argentinas. Respecto de ellos se han solicitado capturas internacionales y sus correspondientes extradiciones a fin de lograr su comparecencia en el país, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos. Por lo cual, se cumplen los requisitos para la aplicación de esta herramienta procesal en el caso”, sostuvo la Fiscalía.

La ley de juicio en ausencia rige desde principio de mes cuando fue publicada en el Boletín Oficial tras la aprobación del Senado de la Nación a fines de febrero. La ley modifica una serie de artículos del Código Procesal Penal que ahora permiten juzgar en el país a acusados de delitos graves que no estén en el territorio. Desde que el gobierno nacional presentó el proyecto en el Congreso de la Nación siempre se puso como ejemplo de juicio en ausencia el caso del atentado a la AMIA.

Uno de los delitos en los que se puede aplicar es en terrorismo. La norma establece que será para los imputados con pedidos de captura vigentes de más de cuatro meses o para los que conociendo la causa en su contra no se presenten.

Los supuestos se aplican para el caso de la AMIA. Los acusados tienen órdenes de detención de más de 20 años ni tampoco se presentaron en la justicia. La ley también establece que los acusados pueden presentarse para ponerse a derecho y someterse a un juicio presencial, inclusive una vez que haya terminado el proceso.

El gobierno nacional, que impulsó la ley de juicio en ausencia, celebró el dictamen de la Fiscalía. “Cuando decimos que le estamos dando las herramientas a la Justicia para meter presos a los delincuentes, nos referimos a esto. Esta ley permite a la Justicia perseguir a los delincuentes más peligrosos aún cuando se dan a la fuga. Vamos a poder juzgar a los terroristas que idearon y nos hicieron el peor atentado de nuestra historia, asesinando a 85 argentinos”, sostuvo el ministro de justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

Entre los acusados están Fallahijan Alí, ex ministro de Inteligencia de Irán; Rezai Mohsen, ex comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica y actual funcionario del gobierno; Velayati Alí Akbar, ex ministro de Asuntos Exteriores de Irán y actual funcionario; Soleimanpour Hadi, ex embajador de Irán; y los hermanos Salman Rauf Salman y Salman Abdallah (también conocido como José el Reda).

La acusación de la UFI AMIA es que el atentado fue ejecutado por la organización terrorista de origen libanés Hezbollah y que fue planeada y financiada por el gobierno de Irán y por funcionarios de su representación diplomática en Argentina.

Con el dictamen de la Fiscalía AMIA, el juez Rafecas le pedirá opinión al resto de las partes para luego decidir si acepta aplicar el proceso a juicio en ausencia para el caso. Sería la primera vez que eso ocurra en la justicia argentina.

El caso AMIA tuvo ya dos juicio orales. Uno fue por las irregularidades en la investigación judicial del atentado y por el que están condenados el ex juez federal Juan José Galeano, los ex fiscales federales Eamon Mullen y Jose Barbaccia y el ex jefe de la ex SIDE Hugo Anzorreguy. El segundo juicio fue contra el reducidor de autor Carlos Telleldín por la venta de la camioneta traffic que se usó en el atentado a sabiendas que iba a tener ese fin. Telleldín fue absuelto.