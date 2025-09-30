Ampliaron los descuentos para jubilados y pensionados

Los descuentos en supermercados
Las rebajas se aplican en las principales cadenas del país y varían según el comercio y el rubro:
- Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los rubros (excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas) y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro ni acumulación con otras promociones.
- Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros, sin tope.
- Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope.
- Carrefour: 10% en todos los rubros, con tope de $35.000 por compra.
- Día: 10% en todos los rubros, con tope de $2.000 por transacción, acumulable con otras ofertas.
El acceso a los beneficios requiere que las compras se realicen con la tarjeta de débito asociada a la prestación previsional.
Más descuentos según el banco
Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina acceden a un reintegro adicional del 5%, con un tope mensual de $20.000, en compras realizadas en Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. El beneficio se aplica tanto con tarjeta de débito como de crédito, además de la billetera virtual BNA+ MODO.
A esto se suma una remuneración diaria del 32% TNA sobre el saldo de las cuentas hasta un máximo de $500.000, lo que otorga un rendimiento adicional por el dinero depositado.
Por su parte, quienes cobran sus haberes en el Banco Galicia pueden acceder a hasta un 25% de descuento y tres cuotas sin interés en compras con tarjeta de débito o crédito. En este caso, los topes son de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Además, los clientes con cuentas remuneradas FIMA perciben rendimientos diarios con una TNA del 33,2%, sin tope de monto.
Farmacias, ópticas y compras online
Los beneficios no se limitan a supermercados. También se extienden a farmacias y ópticas, con rebajas en medicamentos y productos de salud, en paralelo con los programas de PAMI.