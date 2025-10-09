"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Gobierno

Ramos Padilla frenó el reemplazo de Espert y el Gobierno apeló la medida

El proceso se da a menos de tres semanas de las elecciones del 26 de octubre.

El Gobierno nacional presentó una apelación contra el fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que rechazó la sustitución de José Luis Espert por Diego Santilli en las boletas electorales de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

La resolución judicial, que negó el reemplazo y la reimpresión de boletas, será ahora revisada por la Cámara Nacional Electoral, encargada de confirmar o revocar la medida. Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, aceptó el recurso “en relación y al solo efecto devolutivo”, habilitando días y horas inhábiles para su tramitación.

El pedido de reemplazo se sustentó en la renuncia de Espert, tras su vinculación con un empresario acusado de narcotráfico, y en la propuesta de Santilli como nuevo primer candidato. Sin embargo, la Justicia consideró inviable modificar las boletas a esta altura del calendario electoral.

Te puede interesar...

Fuentes judiciales explicaron que los plazos para reimprimir y reemplazar boletas son prácticamente imposibles de cumplir, dado que el proceso implicaría retirar y destruir las ya distribuidas.

El escenario se complica aún más porque la mayoría de las 15 listas participantes rechazaron el cambio, incluyendo a Fuerza Patria, la alianza Potencia, y los partidos de Fernando Gray, Santiago Cúneo y Fernando Burlando, entre otros.

Por su parte, Diego Santilli ratificó su rol dentro del espacio y aprovechó para invitar nuevamente a Jorge Taiana a un debate electoral. “Le tengo fe a Karen (Reichardt), pero quiero que debatan conmigo”, expresó en diálogo con TN, mientras acusó a la oposición de “evitar la transparencia del voto” al resistirse al cambio de boleta.

Santilli reconoció que revertir los resultados de septiembre será difícil, aunque se mostró confiado en una mejora de desempeño. “Estoy tercero en la lista y estoy bancando”, sostuvo, al tiempo que llamó a los bonaerenses a “votar el casillero uno, violeta” para “seguir avanzando hacia un país con seguridad y trabajo”.

Mientras tanto, la Cámara Nacional Electoral deberá resolver con urgencia el recurso presentado, aunque todo indica que, por los tiempos administrativos, el nombre de Espert seguirá figurando en las boletas del 26 de octubre.

Temas

Te puede interesar