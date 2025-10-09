Ramos Padilla frenó el reemplazo de Espert y el Gobierno apeló la medida

Fuentes judiciales explicaron que los plazos para reimprimir y reemplazar boletas son prácticamente imposibles de cumplir, dado que el proceso implicaría retirar y destruir las ya distribuidas.

El escenario se complica aún más porque la mayoría de las 15 listas participantes rechazaron el cambio, incluyendo a Fuerza Patria, la alianza Potencia, y los partidos de Fernando Gray, Santiago Cúneo y Fernando Burlando, entre otros.

Por su parte, Diego Santilli ratificó su rol dentro del espacio y aprovechó para invitar nuevamente a Jorge Taiana a un debate electoral. “Le tengo fe a Karen (Reichardt), pero quiero que debatan conmigo”, expresó en diálogo con TN, mientras acusó a la oposición de “evitar la transparencia del voto” al resistirse al cambio de boleta.

Santilli reconoció que revertir los resultados de septiembre será difícil, aunque se mostró confiado en una mejora de desempeño. “Estoy tercero en la lista y estoy bancando”, sostuvo, al tiempo que llamó a los bonaerenses a “votar el casillero uno, violeta” para “seguir avanzando hacia un país con seguridad y trabajo”.

Mientras tanto, la Cámara Nacional Electoral deberá resolver con urgencia el recurso presentado, aunque todo indica que, por los tiempos administrativos, el nombre de Espert seguirá figurando en las boletas del 26 de octubre.