EE.UU. acordó un swap por US$20.000 millones para la Argentina

“La comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), está unificado en torno a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para eso, hoy compramos directamente pesos argentinos“, indicó el secretario del Tesoro.

Bessent también manifestó su apoyo a la política cambiaria vigente en la Argentina: “El ministro Luis Caputo mantiene una estrecha coordinación con el FMI sobre los compromisos asumidos por el país".

“Las políticas basadas en disciplina fiscal son sólidas, y el esquema de bandas cambiarias continúa siendo apropiado para los objetivos del programa”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario de la administración de Trump destacó los avances en materia fiscal y las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que —según sostuvo— permitirán “incrementar las exportaciones y fortalecer las reservas internacionales”.

Además, remarcó que Estados Unidos “está preparado para tomar medidas excepcionales de manera inmediata” con el fin de estabilizar los mercados financieros“.

En su mensaje, Bessent también expresó un respaldo explícito a Milei en la segunda etapa de su gestión: elogió su objetivo de “alcanzar una libertad económica basada en la responsabilidad fiscal, la reducción de impuestos y la promoción de la inversión privada”.

Y agregó que el proceso de reformas iniciado por la Argentina “tiene una importancia sistémica para el desarrollo de un hemisferio occidental más próspero y estable”.

Tras el anuncio, el presidente Javier Milei felicitó públicamente a Caputo y agradeció tanto a Bessent como a Donald Trump por el apoyo.

“Juntos construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad, trabajando cada día para ampliar las oportunidades de nuestra gente”, señaló el mandatario argentino.