La Justicia ordenó analizar los teléfonos de Javier y Karina Milei

Los teléfonos fueron incautados el 6 de marzo de 2025, veinte días después del estallido público del caso. Según fuentes judiciales, el equipo de peritos revisará los contenidos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (ex Twitter) y LinkedIn, además de mensajes de texto, correos electrónicos, documentos y fotos vinculadas al proyecto $Libra.

El análisis también incluirá el cruce de llamadas y la geolocalización de los dispositivos, con el objetivo de reconstruir los movimientos de Hayden Davis durante su paso por la Argentina. Los investigadores buscan determinar si existió una influencia directa del empresario sobre el entorno presidencial o si se utilizaron cuentas alternas para mantener comunicaciones encubiertas.

La red bajo la lupa

La lista de investigados se amplió a figuras del ecosistema cripto internacional. Además de Milei y su hermana, aparecen los nombres de Sebastián Serrano (CEO de Cardano), Charles Hoskinson (Kip Protocol), Julian Peh y Bartosz Lipinski (Cube Exchange).

Taiano ya solicitó asistencia internacional a Estados Unidos para acceder a los registros de plataformas y exchanges utilizados por Davis y sus socios, un paso clave para rastrear transferencias y conversaciones alojadas fuera del país.

Origen del caso y acusaciones

La causa $Libra se inició a comienzos de febrero, luego de que Milei promocionara el token en redes sociales. Tras su difusión, la criptomoneda disparó su valor y, poco después, se desplomó abruptamente. El fiscal imputó al presidente por negociaciones incompatibles con la función pública, además de presuntas maniobras de estafa, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

La jueza federal María Servini delegó la instrucción en Taiano, quien impulsó medidas para resguardar evidencias digitales y trazar posibles flujos financieros entre los implicados.

Qué puede revelar el peritaje

Si el análisis forense detecta conversaciones o transferencias que vinculen directamente al presidente con los promotores del token, la investigación podría avanzar hacia un nuevo capítulo con consecuencias políticas e institucionales.

El resultado del estudio también podría esclarecer si existió una red coordinada para influir en el mercado cripto desde el entorno presidencial o si se trató de una maniobra ajena al Gobierno.

Mientras tanto, el equipo de Taiano continúa cruzando datos locales e internacionales para determinar el alcance real de la trama que sacudió al oficialismo y puso bajo la lupa los límites entre política y finanzas digitales.