Cuándo será la elección de la Reina de las Personas Mayores

Como esta actividad está planteada como una verdadera fiesta para quienes desde la experiencia de vida dan ejemplo de continuidad y vitalidad, no faltará el espectáculo, que estará en manos de la banda Flavia Gómez & la Pedro Band y los Triunfadores Iracundos por Siempre, quienes prometen hacer bailar a todos los presentes. Además, actuarán los profesores de las distintas danzas que se trabajan en los talleres de esta dirección.

Octubre un mes para celebrar

Cada 1 de octubre el calendario marca un reconocimiento a las personas mayores como pilares de la sociedad. Justamente ese día se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, tal cual fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990. Pretende ser no sólo una fecha simbólica, sino una oportunidad para activar el respeto, la gratitud y la valoración diaria a quienes van dejando huellas a lo largo del tiempo para enriquecer a las nuevas generaciones. Además, es el momento para garantizar sus derechos, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación social.

En ese marco, la Elección de la Reina de las Personas Mayores tiene una trayectoria en la provincia con más de 20 años, que lo ha convertido en tradición. En sus comienzos, la organización de este evento estaba a cargo del Parlamento del Adulto Mayor, y desde el 2015, pasó a ser parte de las acciones encaradas desde la Dirección de Políticas para Personas Mayores.

No es un detalle menor que en todos estos años, San Juan ha tenido el honor de contar con una virreina nacional y una reina internacional en el 2008 (que ya ha fallecido).