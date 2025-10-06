Espert renunció a la comisión de Presupuesto de Diputados

Con la doble renuncia del libertario, a su candidatura, primero, y a la comisión de Presupuesto, después, el legislador intenta bajar la tensión interna y tratar de reducir el desgaste del oficialismo.

La oposición buscará expulsar a José Luis Espert de la Cámara de Diputados

Este miércoles habrá una sesión en Diputados en la que la oposición intentará expulsar a Espert de la Cámara Baja. Se trata de un proyecto de la legisladora de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, junto a los exlibertarios que integran el bloque Coherencia.

Las acusaciones son que el nombre de Espert “figura en registros vinculados al narcotráfico y el fraude financiero”, lo que dijeron que “constituye una inhabilidad moral sobreviniente, tal como lo establece el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

Otro de los legisladores del bloque K, Pablo Carro, planteó que el libertario debería renunciar también a su banca, al advertir en declaraciones a Yo no fui, por Radio Con Vos: “Más tarde o temprano es lo que vamos a estar discutiendo, con seguridad".