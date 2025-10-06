José Luis Espert renunció a la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. El diputado de La Libertad Avanza era el presidente de este cuerpo legislativo. El kirchnerismo impulsaba su desplazamiento por sus vínculos con Fred Machado, empresario detenido por narcotráficoi. Desde el oficialismo impulsarán a Alberto “Bertie” Benegas Lynch para reemplazarlo.
Espert renunció a la comisión de Presupuesto de Diputados
La oposición buscaba desplazarlo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, detenido por narcotráfico.