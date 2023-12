Alberto Fernández en su último: "Dejo al Estado funcionando"

Visiblemente molesto por el momento que le toca, Alberto Fernández evitó nombrar al presidente electo, por su nombre y tuvo encontronazos con periodistas acreditados que le pidieron hablar por última vez, antes de su retirada de la Casa Rosada, y hasta le tomó del brazo a un cronista de radio que lo estaba grabando con su celular: "No voy a hablar", respondió.

Como balance de su gestión, destacó no tener causas por corrupción: "Me voy por la puerta que entré, con el mismo auto, con el que entré y me voy a la misma casa de donde salí", culminó Alberto Fernández su mensaje a los empleados de la Casa Rosada, que también tras brindar con sidra, se mostraron expectantes por el lugar que les tocará a partir del lunes, luego de la asunción del nuevo gobierno libertario.

Fernández no quiso responder preguntas sobre la pobreza, ni la inflación, pero tampoco sobre su viaje confirmado junto a su familia, para trabajar después del 10 de diciembre en España.

"Hola, ¿cómo están?, bueno... hoy es objetivamente el último día que vengo a la Casa Rosada porque mañana me voy a Brasil, así que ya no voy a estar volviendo", arrancó su mensaje el presidente saliente del peronista Frente de Todos y que se fue con la coalición resquebrajada de Unión por la Patria.

Fernández continuó: "No quería irme sin darle las gracias a todos, cada uno de ustedes porque fueron 4 años muy difíciles, tan difíciles que mucho tiempo no los pudimos compartir en los pasillos de esta Casa Rosada porque la pandemia nos obligó a trabajar a distancia, tardamos mucho tiempo en recuperar la habitualidad de venir cotidianamente, pero en todo momento estuvieron, trabajaron por este país, ponerlo de pie".

"La verdad es que me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner en este tiempo, me voy con la tranquilidad de que estamos dejando un país que está funcionando", dijo.

Y agregó al referirse a Milei, a quien el domingo le entregará la banda y el bastón presidencial ante la Asamblea legislativa en el Congreso: "El que me sucede, no tiene que recibir un país que al año siguiente tiene que pagar 19.000 millones de dólares y al otro 18.000 como el que me toco a mí".

"El que me sucede no tiene la tasa de desocupación como me tocó a mí, porque recibe la tasa de desocupación más baja en muchos años. El que me sucede, va a recibir 7000 obras públicas nuevas en el país, 4000 terminadas, 3000 en marcha. El que me sucede va a ver 140.000 familias que ya no tiene problemas de viviendas porque el estado se las dio", remarcó y señaló que como su última medida derogó "el cobro de llamadas larga distancia desde números de teléfonos fijos".

"El que me sucede va a encontrar un satélite más que pusimos en órbita en plena pandemia, va a encontrar que si el covid vuelve a aparecer, ya no tiene que andar recorriendo quien le venda la vacuna porque la hicieron científicos argentinos", agregó en defensa de su gestión, que ampliaría el sábado en un mensaje al país por Cadena Nacional.