Valenciano cayó ante Barcelos y finalizó cuarto en el Mundial de Clubes

El equipo sanjuanino perdió 10 a 4 frente al Barcelos de Portugal en el partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes de hockey sobre patines que se disputa en San Juan.

Centro Valenciano no pudo quedarse con el podio y cerró su participación en el Mundial de Clubes de hockey sobre patines San Juan 2025 en el cuarto lugar. En el encuentro por el tercer y cuarto puesto, el conjunto sanjuanino cayó por 10 a 4 frente al Barcelos de Portugal.

Los goles del equipo europeo fueron convertidos por Miguel Rocha (3), Pedro Silva (2), Kyllian Gil (2), Franco Ferruccio (2) y Carlos Ramos (1). En tanto, para Valenciano marcaron Luca Garcés (2), Franco Gómez (1) y Víctor Carrazco (1).

Pese a la derrota, el equipo argentino cerró un torneo destacado, enfrentando a los mejores clubes del mundo en una competencia que tuvo a San Juan como epicentro del hockey sobre patines internacional.

