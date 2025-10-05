Centro Valenciano no pudo quedarse con el podio y cerró su participación en el Mundial de Clubes de hockey sobre patines San Juan 2025 en el cuarto lugar. En el encuentro por el tercer y cuarto puesto, el conjunto sanjuanino cayó por 10 a 4 frente al Barcelos de Portugal.
Valenciano cayó ante Barcelos y finalizó cuarto en el Mundial de Clubes
El equipo sanjuanino perdió 10 a 4 frente al Barcelos de Portugal en el partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes de hockey sobre patines que se disputa en San Juan.