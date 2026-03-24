Scaloni convocó al reemplazante del lesionado Gonzalo Montiel

FUENTE: DiarioUno
Giay tendrá su primera chance con la Selección argentina y así luchará por conseguir un lugar en la lista de convocados para el Mundial 2026.
Giay debutó en el 2022 en San Lorenzo y en el 2024 fue vendido al Palmeiras de Brasil, que hace años es uno de los mejores equipos del continente.
El jugador nacido San Carlos Centro (Santa Fe) había representado a la Albiceleste en la Sub 15 y Sub 20.
La Selección argentina tendrá su primera práctica este martes por la tarde.
El elenco nacional se medirá este viernes a las 20.15 con Mauritania y el martes 31 en el mismo horario el conjunto albiceleste jugará con Zambia. Ambos partidos tendrán lugar en La Bombonera.
La lista de la Selección argentina:
- Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.
- Defensores: Nahuel Molina, Agustín Giay, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.
- Volantes: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, Thiago Almada y Franco Mastantuono.
- Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, José Manuel López, Julián Álvarez y Joaquín Panichelli.