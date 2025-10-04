Cómo está Tomás Soria de Valenciano tras el golpe durante el partido

"Queremos informar a nuestra familia de valenciano y del hockey en general, que nuestro jugador TOMY SORIA, se encuentra ya recuperado y en casa con su familia, después de los estudios realizados y la excelente atención recibida en el H. Rawson.

La complejidad de la situación vivida durante el partido, que preocupó a todos, conto con la rápida intervención del kinesiólogo de nuestro club, el Lic. Jorge Centeno, que, junto al personal de asistencia médica presente en estadio, se pudo atender a nuestro jugador, según protocolos de conmoción. Agradecemos la preocupación de todos por el estado de salud de nuestro Tomy."

Por otro lado, Pablo Álvarez de Barcelona de España, se fue durante el partido con Sporting de Portugal por un fuerte golpe de la bocha en su nariz.

El parte médico detalló que “las pruebas realizadas al jugador de primer equipo Pablo Álvarez, que durante el partido Sporting CP-Barça recibió un golpe de pelota, han determinado que el argentino sufre una fractura nasal”.