Cómo está Tomás Soria de Valenciano tras el golpe durante el partido

El jugador de Valenciano Tomás Soria fue atendido en el hospital tras un fuerte golpe en la cabeza durante el partido con San Jorge de Chile.

La jornada del viernes del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines fue accidentada en la cancha. Es que dos jugadores, uno de Valenciano y otro de Barcelona, sufrieron fuertes golpes durante los partidos y fueron asistidos. La organización dio a conocer los partes médicos.

Tomás Soria de Valenciano se retiró en camilla durante el partido con San Jorge de Chile debido a un fuerte golpe en su cabeza.

El Club Valenciano hizo un posteo a través de sus redes sociales informando sobre el estado de salud del jugador local:

"Queremos informar a nuestra familia de valenciano y del hockey en general, que nuestro jugador TOMY SORIA, se encuentra ya recuperado y en casa con su familia, después de los estudios realizados y la excelente atención recibida en el H. Rawson.

La complejidad de la situación vivida durante el partido, que preocupó a todos, conto con la rápida intervención del kinesiólogo de nuestro club, el Lic. Jorge Centeno, que, junto al personal de asistencia médica presente en estadio, se pudo atender a nuestro jugador, según protocolos de conmoción. Agradecemos la preocupación de todos por el estado de salud de nuestro Tomy."

Por otro lado, Pablo Álvarez de Barcelona de España, se fue durante el partido con Sporting de Portugal por un fuerte golpe de la bocha en su nariz.

El parte médico detalló que “las pruebas realizadas al jugador de primer equipo Pablo Álvarez, que durante el partido Sporting CP-Barça recibió un golpe de pelota, han determinado que el argentino sufre una fractura nasal”.

