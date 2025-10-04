Valenciano, semifinalista del Mundial de Clubes

_Mundial de Clubes Masculino Jornada 3_
Partido 1
OC Barcelos (Portugal) 7 - 5 Melbourne (Australia)
Barcelos: Kyllian Gil (2), Miguel Rocha (2), Iván Morales (2), Carlos Ramos (1)
Melbourne: Facundo Peralta (2), Juan Agustín Cerezo (2), Matías Aciar (1)
Partido 2
Olimpia (Argentina) 5 - 6 Andes Talleres (Argentina)
Olimpia: Federico Ortiz (2), Luis Alanis (1), Ignacio Lloveras (2)
Andes Talleres: Exequiel Tamborindegui (3), Enrique Muzzio (1), Juan Tamborindegui (1), Nahuel Silvestri (1)
Partido 3
Sporting Club (Portugal) 1 – 3 Barcelona (España)
Sporting: Gonzalo Romero
Barcelona: Ferran Font (1) Marc Grau (1) Sergi Llorca (1)
Partido 4
Centro Valenciano (Argentina) 7 - 2 HC San Jorge (Chile)
Valenciano: Frias Nahuel (3) Franco Gomez (2) Victor Carrazco (2)
HC San Jorge: Emiliano Romero (1) Lautaro Luna (1)
Posiciones Primera Fase
Grupo A
FC Barcelona 9
Sporting Club 6
Andes Talleres 3
Olimpia 0
Grupo B
OC Barcelos 9
Centro Valenciano 6
Melbourne 3
HC San Jorge 0
Sábado 4 de Octubre - Segunda Fase
5to al 8vo
14:00 hs – Andes Talleres (Argentina) vs San Jorge (Chile)
16:30 hs - Olimpia (Argentina) vs Melbourne (Australia)
Semifinales
19:00 hs – Sporting Club (Portugal) vs Barcelos (Portugal)
21:30 hs – Barcelona (España) vs Centro Valenciano (Argentina)
¡MIRÁ LAS FOTOS DE ADRIÁN CARRIZO PARA SJ8!
