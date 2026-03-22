River Plate logró una victoria por 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini, en un encuentro que se definió por intervenciones del VAR y que consolidó al equipo de Eduardo Coudet en lo más alto de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El partido estuvo marcado por jugadas controvertidas y la falta de profundidad ofensiva durante buena parte del desarrollo.
River 2-0: tercer triunfo al hilo y el sello de Coudet en el Millonario
Gonzalo Montiel y Maximiliano Salas anotaron en el triunfo del Millonario en Córdoba. El VAR intervino más de una vez en el encuentro y generó polémica.