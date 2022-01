UVT perdió con Policial en el inicio de la segunda fecha

Las rachas marcaron el rumbo del primer set, combinando entre aciertos y errores no forzados por ambos equipos. En este ida y vuelta, fue el elenco de Policial quien supo mantener durante buena parte del parcial una leve ventaja a su favor. Sobre el final, un gran bloqueo en solitario de Quinteros puso a tiro a UVT, pero rápidamente reaccionó el elenco formoseño para llevárselo por 25 a 21.

En el comienzo del segundo, el juego de Policial se hizo notar, lo que permitió establecer una clara ventaja. El elenco formoseño supo no solo mantener, sino ampliar dicho dominio del juego. Pero, los dirigidos por Facchinelli no bajaron los brazos y dieron batalla hasta el final, aunque no pudieron torcer la historia. Fue 25 a 22 también para Policial.

El último set, fue palo por palo ante el actual campeón de la Copa ACLAV. Destacando que el plantel de UVT se encuentra conformado por jugadores jóvenes del club, donde se prioriza el desarrollo de inferiores y que apunta a jugadores sanjuaninos. Esta paridad se mantuvo hasta el final del parcial, donde Policial sacó una luz irremontable. Fue 25 a 19 para terminar la historia.

UVT volverá a jugar en Paraná el domingo, desde las 19, ante Ciudad Vóley.