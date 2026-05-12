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Hermes Rodríguez sobre el Hot Sale: "Volvieron las 12 y 18 cuotas sin interés"

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan analizó el arranque de la edición 2026 del evento de descuentos.

El Hot Sale 2026 arrancó con una dinámica particular marcada por la necesidad de reactivar el consumo. En diálogo con sanjuan8.com, Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de San Juan, brindó detalles sobre las sorpresas que dejó el inicio de la jornada, destacando el regreso de la financiación a largo plazo como la herramienta clave de este año.

"Lo que más sorprende en la cartelería, sobre todo en electrónicos, son las 18 cuotas sin interés. También vemos línea blanca con fuertes descuentos y pasajes aéreos en 12 cuotas sin interés. Esta es la gran novedad y es para destacarlo", subrayó.

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Precios de 2025 para combatir la caída de ventas

Rodríguez fue tajante al explicar la situación que atraviesa el sector minorista: "Las ventas siguen en caída y la necesidad de vender hace que te agarres de lo que sea". En ese contexto, reveló un fenómeno poco habitual en la economía argentina: productos que cuestan lo mismo (o incluso menos) que hace un año.

  • Rentabilidad resignada: Según Rodríguez, muchos comercios sanjuaninos han decidido no trasladar aumentos para no perder clientes. "Se están ofreciendo los mismos precios que en 2025. Hay casos de botas que están más baratas que el año pasado y, en otros rubros, los ajustes han sido apenas del 5%", detalló.

  • Rubros destacados: Los televisores lideraron las ventas en las primeras horas de la página oficial, impulsados por la financiación y el recambio tecnológico.

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