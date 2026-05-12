Hermes Rodríguez sobre el Hot Sale: "Volvieron las 12 y 18 cuotas sin interés"

El Hot Sale 2026 arrancó con una dinámica particular marcada por la necesidad de reactivar el consumo. En diálogo con sanjuan8.com, Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de San Juan, brindó detalles sobre las sorpresas que dejó el inicio de la jornada, destacando el regreso de la financiación a largo plazo como la herramienta clave de este año.