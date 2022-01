UPCN ganó su primer partido en la Liga de Vóleibol Argentina

La progresión del set siguiente fue similar, pero invertida. Gazaba se mantuvo activo en Once Unidos, ante Brunao y Armoa en UPCN, para otro desarrollo cerrado que se destrabó más allá del punto 24. UPCN no lo pudo cerrar en 24-22, pero luego sumó Cáceres, erró Once Unidos y Armoa, con un ace, sentenció el 28-26.

Zelayeta y Perón se trenzaron a duelo en los primeros momentos del tercer set, lo que mantuvo la paridad por un rato más. El que se encargó de romperla fue Quiroga, con tres puntos para el 17-11, y ahí Once Unidos apeló a un buen juego colectivo, con todos sus jugadores aportando tantos, para volver a la ventaja. Aulisi usó bien el bloqueo y decretó el 25-18.

Sin embargo, Once Unidos cayó en un bache de errores (12 en el set) y perdió la chance de cerrar el encuentro. UPCN se aseguró de atrapar su oportunidad, con Brunao primero y Armoa después, para rachas de a cuatro puntos que moldearon el 16-10 sanjuanino. Once Unidos continuó fuera de foco, al punto que los últimos cinco tantos de UPCN hacia el 25-19 fueron errores rivales.

El set definitivo lo arrancó bien Zelayeta, pero UPCN confió en Cáceres para dar vuelta a 7-4 y luego afianzarse a 9-6. Cuando parecía que Once Unidos iba a la carga, Brunao rotó al Gremio y fue cuestión de tiempo para que Cáceres, el mejor del quinto set, pusiera cifras finales de 15-10.

Síntesis:

Club Once Unidos: Juan Ignacio Macció (4), Bautista Gazaba (17); Iván Quiroga (10), Joaquín Layús (18); Mauro Zelayeta (18), Santiago Aulisi (7). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Gonzalo Aulisi, Juan Manuel Rojas, Tomás Russo.

UPCN San Juan Vóley: Sebastián Brajkovic (2), Franco Cáceres (10); Fabián Flores (6), Brunao (14); Jailton da Silva “Perón” (11), Manuel Armoa (20). Líbero: Nicolás Perren. Entrenador: Gustavo Molina. Ingresaron: Matías Salvo, Mateo Bozikovich, Agustín Gallardo (1).

Parciales: 28-26, 26-28, 25-18, 19-25, 10-15

Árbitros: Gabriel Fernández - Edgardo Rosales

Estadio: Parque Berduc, Paraná, Entre Ríos