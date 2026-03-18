UPCN San Juan Vóley logró una gran victoria ante Monteros Vóley Club en Tucumán y se adelantó 1-0 en la serie de semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina. En un partido cargado de tensión, el conjunto sanjuanino se impuso de visitante por 3-2 luego de revertir un 0-2 y levantar dos match ball. De esta manera, la semana que viene UPCN buscará en San Juan clasificar a la final.
UPCN firmó una remontada épica en Tucumán y quedó a un paso de la final
El encuentro, disputado en un colmado Polideportivo de Monteros, tuvo de todo: intensidad, paridad y hasta una interrupción por filtraciones en el estadio debido a una torrencial lluvia, lo que extendió la definición hasta cerca de las 2 de la madrugada.