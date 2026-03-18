UPCN firmó una remontada épica en Tucumán y quedó a un paso de la final

Tras ceder los dos primeros parciales, UPCN reaccionó con carácter, se llevó un tercer set dramático en 33-31 y desde allí dominó el juego para completar la remontada.

Leon Meier fue el máximo anotador de UPCN con 22 puntos, mientras que Federico Pereyra, opuesto de Monteros, lideró el goleo del partido con 26.

Con este resultado, UPCN quedó a un paso de la final. La serie continuará en San Juan, donde se disputará el segundo encuentro el 24 de marzo desde las 20 en el estadio de Los Cóndores. En caso de ser necesario un tercer y decisivo partido, se jugará el 25 de marzo, también en cancha de los sanjuaninos.

Síntesis

Monteros Vóley: Matías Banda, Federico Pereyra; Ignacio Benítez, Flavio Rajczakowski; Nahuel Rojas, Máximo Mansilla; Lautaro Morales / Lucas Díaz (L). Entrenador: Leonardo Patti. Ingresaron: Gonzalo Pereyra, Ignacio Lazarte, Federico Gómez, Cristian Assaf.

UPCN San Juan Vóley: Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel.

Parciales: 17-25, 17-25, 33-31, 25-18 y 15-7.

Estadio: Polideportivo Monteros (Tucumán)